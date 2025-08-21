FX Rudy Mengaku Ditugaskan Jadi Plt Ketua DPD PDIP Jateng

FX Hadi Rudyatmo membensrkan ditunjuk sebagai Plt Ketua DPD PDIP Jateng.(MI/Widjajadi)

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menunjuk politikus PDIP senior Solo, FX Hadi Rudyatmo, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua PDIP Jawa Tengah menggantikan Bambang Wuryanto. Pria yang akrab disapa Bambang Pacul itu sebelumnya mendapatkan penugasan baru sebagai pengurus tingkat pusat hasil kongres Bali.

Keputusan strategi itu tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan Nomor: 02/KPTS/DPP/VIII/2025 yang ditetapkan di Jakarta pada 15 Agustus 2025. Surat tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Rudy yang saat ini masih menjabat sebagai Ketua DPC PDIP Kota Solo, membenarkan penunjukkannya sebagai Plt Ketua PDIP Jawa Tengah. Namun hingga Rabu (20/8) malam, ia mengaku belum menerima surat keputusan resmi tersebut.

"Secara langsung belum terima SK, baru diberi informasi kalau ada tugas baru dari Ibu Ketum. Dan sebagai kader partai, saya selalu siap,” ujar Rudyatmo ketika dikonfirmasi Rabu malam.

Dia tegaskan dirinya siap menjalankan tugas atau amanah apapun dari Megawati, termasuk menjadi Plt Ketua DPD PDIP Jawa Tengah menggantikan Bambang Wuryanto yang ditunjuk sebagai Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Legislatif DPP PDIP periode 2025 - 2030 dalam kongres Bali beberapa waktu lalu.

Mantan Wali Kota Solo itu secepatnya akan berkoordinasi dengan DPP PDIP, dan juga Bambang Wuryanto untuk membahas terkait penugasan dan juga proses serah terima.

"Segera setelah menerima SK, saya akan berkoordinasi dengan DPP dan juga Mas Bambang Pacul serta para senior PDIP di Jateng terkait penunjukkan sebagai Plt. Sesuai konstitusi partai, jabatan Ketua DPD definitif akan diputuskan melalui Konferda," imbuh pria berkumis tebal ini.

Menurut dia, sebagai Plt maka tugas utamanya adalah mempersiapkan pelaksanaan Konferda DPD PDIP Jateng, Konfercab, dan Musancab. Sebab kepengurusan sekarang akan berakhir tahun 2025 dan akhir tahun ini harus selesai pelaksanaannya.

Lebih jauh dia paparkan, nantinya selama menjalankan tugas sebagai Plt, dirinya tidak akan melakukan perombakan dalam struktur kepengurusan DPD PDIP Jateng yang ada saat ini.

“Semua tetap seperti semula, hanya Ketua DPD saja yang Plt. Kebetulan Mas Bambang terpilih lagi sebagai salah satu Ketua DPP, mungkin DPP punya pertimbangan tersendiri sebagai persiapan Konferda,” lugas Rudy. (WJ/E-4)