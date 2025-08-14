Dasco: Pansus Pemakzulan Bupati Pati Sudewo On The Track

Headline
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
WAKIL Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menilai langkah DPRD Pati untuk membentuk panitia khusus (pansus) pemakzulan Bupati Pati Sudewo sudah tepat.
"Ya kita lihat kan sudah dilakukan proses-proses yang menurut saya sudah on the track dilakukan oleh DPRD Pati," ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/8).
Dasco mengatakan selanjutnya pihaknya akan memantau perkembangan pansus pemakzulan Bupati Pati tersebut.
"Kita hormati proses-proses itu sesuai dengan mekanisme yang ada, dan kita akan monitor perkembangannya," ujar Dasco.
Sebelumnya, warga Pati melakukan demonstrasi untuk menuntut dibatalkannya kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen. Bupati Pati Sudewo akhirnya membatalkan kebaikan pajak dan dikembalikan seperti periode 2024.
Namun, hal tersebut tak cukup membuat warga puas. Ratusan ribu massa berkumpul di Alun-Alun Pati. Mereka menuntut agar Bupati Sudewo mundur dari jabatanya, karena dinilai tidak layak menjadi kepala daerah. Sudewo dianggap arogan karena pernah menantang masyarakat untuk menggelar demo. Dia tidak akan gentar menghadapi pendemo, walaupun yang berunjuk rasa sebanyak 50 ribu orang.
Sudewo menemui demonstran yang mendesaknya mundur. Sudewo menyampaikan permohonan maaf dalam kesempatan itu.
Saat Sudewo keluar, polisi meminta massa tertib. Massa pun sempat tertib menunggu Sudewo muncul.
"Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, saya akan berbuat lebih baik," kata Sudewo
Tak lama bicara, massa kembali ricuh dengan melempari Sudewo dengan botol air mineral. Sudewo lantas kembali masuk ke mobil dan kembali ke dalam kantor Bupati Pati.
DPRD Pati kemudian membentuk panitia khusus hak angket untuk memakzulkan Sudewo. Keputusan diambil dalam sidang paripurna pada Rabu (14/8). Seluruh fraksi di DPRD Pati menyatakan persetujuan. Termasuk fraksi Gerindra yang merupakan partai yang mendukung Sudewo. (M-3)
