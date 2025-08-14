Anggota DPR Sebut Persoalan Bupati Pati tak Perlu Sampai Pemakzulan

Headline
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
KETUA Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menilai persoalan yang terjadi di Pati tidak perlu sampai memakzulkan Sudewo dari kursi Bupati Pati. Ia mengatakan XPRD Pati tidak perlu melakukan upaya pemakzulan terhadap Bupati Sudewo. Ia menilai PRD bisa melakukan proses check and balances antara eksekutif dan legislatif.
"Menurut pandangan saya kasus Pati ini tidak harus berakhir sampai dengan DPRD setempat mengeluarkan hak menyatakan pendapat pemakzulan terhadap Bupati," kata Rifqy, saat dihubungi Kamis (14/8).
Rifqinizamy mengatakan, DPRD Pati dapat melakukan pengawasan menyeluruh untuk memperbaiki sejumlah kebijakan Sudewo yang kurang tepat, termasuk rencana kebijakan Bupati Pati Sudewo yang sempat mau menaikkan Pajak Bumi Bangunan (PBB) 250 persen.
"Bisa dilakukan proses yang saling kontrol, saling imbang, checks and balances antara eksekutif dan legislatif di sana dengan memperbaiki sejumlah kebijakan bupati yang selama ini mungkin dianggap kurang baik," ujarnya.
Rifqinizamy menilai Sudewo masih bisa diberi kesempatan untuk memperbaiki kebijakannya dalam memimpin Pati.
"Waktu satu tahun kurang terhadap jabatan Mas Sudewo sebagai Bupati Pati mestinya masih diberi kesempatan untuk beliau memperbaiki hal-hal yang dianggap kurang baik," kata Rifqinizamy.
Sebelumnya, warga Pati melakukan demonstrasi untuk menuntut dibatalkannya kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen. Bupati Pati Sudewo akhirnya membatalkan kebaikan pajak dan dikembalikan seperti periode 2024.
Namun, hal tersebut tak cukup membuat warga puas. Ratusan ribu massa aksi berkumpul di Alun-Alun Pati. Mereka menuntut agar Bupati Sudewo mundur dari jabatanya, karena dinilai tidak layak menjadi kepala daerah. Sudewo dianggap arogan karena pernah menantang masyarakat untuk mengelar demo. Dia tidak akan gentar menghadapi pendemo, walaupun yang berunjuk rasa sebanyak 50 ribu orang.
Sudewo menemui demonstran yang mendesaknya mundur. Sudewo menyampaikan permohonan maaf dalam kesempatan itu.
Saat Sudewo keluar, polisi meminta massa tertib. Massa pun sempat tertib menunggu Sudewo muncul.
"Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, saya akan berbuat lebih baik," kata Sudewo
Tak lama bicara, massa kembali ricuh dengan melempari Sudewo dengan botol air mineral. Sudewo lantas kembali masuk ke mobil dan kembali ke dalam kantor Bupati Pati. (H-4)
Kepolisian Daerah Jawa Tengah memastikan telah membebaskan 22 warga Pati yang sebelumnya ditangkap usai demo menuntut pengunduran diri Bupati Pati, Sudewo.
MENTERI Sekretaris Negara Prasetyo Hadi meminta masyarakat Pati dan aparat keamanan untuk menahan diri dalam menyikapi kebijakan yang dikeluarkan oleh Bupati Pati Sudewo.
Presiden Prabowo Subianto menyatakan keprihatinannya atas sikap Bupati Pati, Sudewo, dalam interaksinya dengan masyarakat. Pernyataan ini disampaikan oleh Mensesneg Prasetyo Hadi.
Demo Pati di depan Kantor Bupati Pati berujung ricuh. Polisi amankan 11 terduga provokator usai aksi anarkis lempar batu dan botol. Situasi kini kondusif.
DPRD Kabupaten Pati resmi membentuk panitia khusus (pansus) hak angket untuk memproses pemakzulan Bupati Pati, Sudewo.
DPRD Kabupaten Pati resmi membentuk hak angket dan pansus pemakzulan Bupati Pati Sudewo
Bupati Pati, Sudewo, menegaskan tidak akan mengundurkan diri meski gelombang demo Pati menuntut dirinya mundur.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved