Tips Mudik Mobil Listrik 2026, Cara Hemat Baterai & Trik Preconditioning

Simak panduan hemat baterai mobil listrik saat mudik 2026.(Antara)

MUDIK menggunakan mobil listrik (EV) pada tahun 2026 bukan lagi sekadar tren, melainkan pilihan rasional bagi masyarakat yang menginginkan kenyamanan dan efisiensi. Namun, agar perjalanan jarak jauh tetap lancar tanpa hambatan daya, pengemudi perlu memahami manajemen energi yang tepat.

Pakar otomotif dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Yannes Martinus Pasaribu, menjelaskan bahwa prinsip dasar efisiensi kendaraan listrik serupa dengan mobil konvensional, yakni menekan energi yang terbuang sia-sia.

Teknik Mengemudi untuk Efisiensi Maksimal

Gaya mengemudi menjadi faktor penentu utama dalam menghemat persentase baterai. Menurut Yannes, perilaku agresif seperti akselerasi mendadak dan pengereman keras sangat merugikan konsumsi daya.

Smooth Acceleration: Lakukan akselerasi secara halus dan jaga kecepatan tetap stabil di jalur tol.

Eco Mode: Manfaatkan mode berkendara hemat yang disediakan pabrikan untuk membatasi lonjakan daya.

Regenerative Braking: Gunakan fitur pengereman regeneratif dengan mengangkat pedal gas lebih awal saat melihat perlambatan di depan, sehingga energi kinetik kembali mengisi baterai.

Mengenal Fitur Preconditioning

Salah satu trik pro yang jarang diketahui adalah melakukan preconditioning. Fitur ini memungkinkan pengguna mengatur suhu kabin dan baterai saat mobil masih terhubung dengan pengisi daya (charger).

"Dengan preconditioning, kebutuhan energi untuk pendinginan tidak menggerus baterai saat perjalanan dimulai karena diambil langsung dari sumber listrik charger,"ujar Yannes.

Persiapan Teknis Kendaraan

Sebelum berangkat mudik, pastikan kondisi fisik kendaraan dalam keadaan optimal untuk mengurangi hambatan:

Faktor Tindakan Efisiensi Tekanan Ban Pastikan sesuai rekomendasi pabrikan untuk mengurangi rolling resistance. Beban Muatan Kurangi beban yang tidak perlu dan hindari penggunaan roof rack kosong. Perencanaan Rute Gunakan aplikasi seperti PLN Mobile atau ABRP untuk memetakan titik SPKLU.

Pentingnya Istirahat Berkala

Selain aspek teknis, Yannes mengingatkan agar pengemudi tidak memaksakan diri. Mengemudi lebih dari dua jam tanpa jeda dapat menurunkan fokus yang berdampak pada gaya mengemudi yang tidak efisien dan berisiko kecelakaan.

Gunakan waktu istirahat untuk melakukan pengisian daya singkat (top-up) di rest area. Dengan menjaga buffer baterai di kisaran 15-25 persen, pengemudi dapat melakukan perjalanan dengan tenang tanpa khawatir kehabisan daya di tengah kemacetan mudik.

Pertanyaan Sering Diajukan (FAQ)

1. Apakah menyalakan AC boros baterai mobil listrik?

Ya, penggunaan AC memengaruhi daya, namun fitur preconditioning saat charging dapat meminimalisir dampaknya.

2. Berapa kecepatan ideal untuk hemat baterai di tol?

Kecepatan stabil di angka 80-90 km/jam umumnya memberikan keseimbangan terbaik antara waktu tempuh dan efisiensi energi pada EV. (Z-10)