10 Ruas Tol Fungsional Dibuka untuk Mudik Lebaran 2026

Ilustrasi(Hutama Karya)

PEMERINTAH menyiapkan 10 ruas jalan tol fungsional untuk mengurai kepadatan lalu lintas selama arus mudik dan balik Lebaran 2026. Secara keseluruhan, terdapat 291,13 kilometer jalur tol sementara yang akan dioperasikan di wilayah Sumatra, Jawa, hingga Kalimantan.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menjelaskan bahwa meski ruas-ruas tersebut belum beroperasi secara komersial, kondisinya sudah dinilai layak untuk penggunaan terbatas.

"Tol fungsional ini sangat dinantikan, secara umum memang belum operasi, tapi secara darurat bisa difungsikan hanya selama masa mudik dan arus balik Lebaran," ujar AHY di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Rabu (11/3).

Baca juga : AHY Sebut Proyek Whoosh hingga Jawa Timur Tunggu Masalah Keuangan KCJB Selesai

Dari total 291,13 km tol fungsional tersebut, sekitar 90,73 km berada di jalur Trans Sumatra Toll Road. Ruas yang akan difungsikan antara lain Tol Sigli-Banda Aceh Seksi 1 ruas Padang Tiji-Seulimeum sepanjang 23,9 km, Tol Kayuagung-Tebing Tinggi-Parapat Seksi 4 ruas Sinaksak-Pematang Siantar sepanjang 28 km, serta Tol Palembang-Betung Seksi 1 dan Seksi 2 sepanjang 53,6 km.

Di Pulau Jawa, pemerintah menyiapkan enam ruas tol fungsional dengan total panjang 148,03 km. Beberapa di antaranya adalah Tol Serang-Panimbang Seksi 2 ruas Rangkasbitung-Cileles sepanjang 24,17 km, Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi Seksi 3 ruas Parungkuda-Akses Karangtengah sepanjang 4,9 km, serta Tol Jakarta-Cikampek II Selatan Seksi 3 hingga Seksi 6 sepanjang 52 km yang akan difungsikan khusus saat arus balik Lebaran.

Selain itu, terdapat Tol Yogyakarta-Bawen Seksi 6 ruas Ambarawa-Bawen sepanjang 4,85 km, Tol Yogyakarta-Solo ruas Prambanan-Purwomartani sepanjang 11,48 km, serta Tol Probolinggo-Banyuwangi Tahap 1 ruas Gending-Besuki sepanjang 49,68 km.

Baca juga : Pemerintah Kawal Penuh Persiapan Mudik Lebaran dan Kelancaran Lalu Lintas

Sementara di Kalimantan, pemerintah akan membuka Tol Balikpapan-IKN sepanjang 52,37 km yang menghubungkan wilayah Balikpapan dengan kawasan Ibu Kota Nusantara.

Menurut AHY, pengoperasian tol fungsional tersebut diharapkan dapat mengurangi kepadatan kendaraan di jalur utama mudik sekaligus memperlancar mobilitas masyarakat selama periode Lebaran tahun ini.

(P-4)