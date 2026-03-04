Demokrat Nilai Prabowo Serius Antisipasi Potensi Dampak Konflik di Timur Tengah

Presiden Prabowo Subianto (tengah).(MGN)

KETUA Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menilai Presiden Prabowo Subianto serius untuk mengantisipasi dan memitigasi kondisi geopolitik global yang berpotensi mengancam situasi dalam negeri.

Hal itu menurutnya terlihat dari pelibatan para presiden dan wakil presiden terdahulu. AHY menilai langkah tersebut sebagai upaya serius membangun kesepahaman lintas generasi pemimpin.

"Kami memaknainya sebagai sebuah upaya yang serius, ikhtiar yang serius. Artinya beliau juga ingin menjelaskan posisi dan kebijakan termasuk kebijakan luar negeri, kebijakan domestik yang baik untuk dijelaskan dan dipahami oleh para tokoh bangsa," kata AHY kepada pewarta.

Baca juga : Demokrat Gerakkan Program Kreatif untuk Perkuat UMKM

Menurutnya, Prabowo tidak hanya menyampaikan pandangan, tetapi juga mendengarkan berbagai masukan. "Tadi malam Pak Presiden juga mendengarkan dengan baik, banyak masukan yang tentunya penting dan relevan. Saya rasa ini semua akan terus memperkaya beliau dalam mengambil keputusan penting atau kebijakan yang strategis," tambah AHY.

Para presiden terdahulu, imbuhnya, memahami kompleksitas pengambilan keputusan di tingkat tertinggi negara, yang kerap bersifat dilematis antara kepentingan nasional dan tanggung jawab global.

Karenanya, pandangan dari tokoh-tokoh nasional itu didengar dan ditampung oleh Prabowo sebagai salah satu solusi yang ditempuh Kepala Negara. Hal tersebut turut selaras dengan pandangan Demokrat yang menilai kepentingan bangsa menjadi seusatu yang tidak dapat ditawar.

Baca juga : Prabowo Diprediksi Jadi Pemimpin Dunia Berpengaruh Versi The Straits Times, Begini Penjelasan Tim Media Presiden

"Kita punya kepentingan nasional, punya kepentingan yang harus kita perjuangkan karena demi rakyat dan demi negara kita. Bisa bicara kedaulatan, bisa bicara keamanan, bisa bicara kesejahteraan untuk rakyat kita sendiri. Di sisi lain, sebagai warga dunia yang bertanggung jawab, tentu kita juga tidak bisa apatis, tidak bisa cuek," tutur AHY.

Dalam kesempatan itu, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono juga disebut memberikan pesan pengiatan kepada Prabowo. Upaya untuk memastikan ketahanan fiskal, ekonomi, energi, dan pangan, kata AHY, menjadi pesan yang disampaikan kepada Kepala Negara.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan, Prabowo turut meminta para tokoh bangsa menyiapkan berbagai skenario terburuk menyusul eskalasi konflik di Timur Tengah. Menurut AHY, dalam pertemuan di Istana Merdeka malam sebelumnya, Presiden mengajak seluruh peserta berpikir jauh ke depan, termasuk menghitung dampak konflik yang meluas terhadap Indonesia.

"Bapak Presiden Pak Prabowo Subianto mengajak kita semua untuk benar-benar memikirkan apa yang akan atau bakal terjadi," ujar AHY.

Ia menekankan, salah satu kekhawatiran utama adalah potensi meluasnya konflik hingga mengganggu jalur vital energi dunia seperti Selat Hormuz.

"Sejumlah skenario terburuk juga harus bisa kita bayangkan. Termasuk dampak misalnya ketika terjadi kepedangan yang berlanjut dan luas di Timur Tengah termasuk di selat hormus yang merupakan jalur vital energi dunia. Ini akan punya dampak tertentu terhadap ekonomi kita, di kawasan kita, termasuk juga kita harus memastikan ketahanan energi dan pangan kita juga tidak terlalu terganggu," terangnya.

Di tengah ketidakpastian global, AHY menyebut Indonesia tetap harus menjaga fokus pada agenda pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Ia berharap dalam beberapa pekan ke depan terjadi deeskalasi dan pendekatan damai yang dapat diterima semua pihak.

"Kita berharap minggu-minggu ke depan terjadi deeskalasi, terjadi pendekatan damai yang juga lebih diterima oleh semua pihak. Tentu tidak mudah, tetapi selalu ada cara, selalu ada jalan untuk yang berusaha dengan sungguh-sungguh," pungkas AHY. (Mir/P-3)