Mengejutkan! Mayweather Sebut Duel Ulang Lawan Pacquiao hanya Laga Ekshibisi

Mayweather dan Pacquiao pertama kali bertemu pada Mei 2015 dalam laga yang sangat dinantikan publik dunia. Mayweather menang angka mutlak dalam pertarungan yang dinilai kurang memenuhi ekspektasi penggemar.(Getty)

PETINJU Amerika Serikat, Floyd Mayweather Jr., mengungkapkan bahwa duel ulang melawan Manny Pacquiao bukanlah pertarungan profesional, melainkan hanya laga ekshibisi.

Pernyataannya itu berpotensi menimbulkan kekecewaan di kalangan penggemar tinju sejati yang telah lama mendambakan dua legenda berada dalam satu ring dan untuk menutup rivalitas terbesar era modern secara terhormat.

Sebelumnya, pada bulan lalu kedua legenda tinju tersebut mengumumkan akan kembali bertemu di arena Sphere, Las Vegas, pada September mendatang. Laga itu direncanakan berlangsung pada 19 September dan disiarkan secara global melalui Netflix.

Namun, dalam wawancara dengan Vegas Sports Today, Mayweather menyatakan bahwa lokasi pertandingan belum dipastikan dan status pertarungan bukan laga resmi.

“The Sphere adalah salah satu tempat yang dibicarakan, jadi kami belum tahu apakah 100 persen akan digelar di sana. Ini bukan pertarungan resmi, ini ekshibisi. Kami akan melakukannya lagi dan semoga bisa menghibur publik,” ujar Mayweather.

Petinju berusia 49 tahun itu menambahkan dirinya juga memiliki agenda laga ekshibisi lain, termasuk melawan Mike Tyson serta satu pertarungan di Yunani. Ia mengaku tetap aktif berlatih meski telah pensiun dari tinju profesional sejak 2017.

Mayweather terakhir kali tampil dalam pertarungan profesional pada 2017 saat menghadapi mantan juara UFC, Conor McGregor. Ia menutup karier profesionalnya dengan rekor sempurna 50 kemenangan tanpa kekalahan, termasuk 27 kemenangan KO.

Mayweather dan Pacquiao, 47, pertama kali bertemu pada Mei 2015 dalam laga yang sangat dinantikan publik dunia. Saat itu, Mayweather menang angka mutlak dalam pertarungan yang dinilai kurang memenuhi ekspektasi penggemar.

Hingga berita ini diturunkan, Netflix belum memberikan tanggapan resmi terkait perubahan status laga tersebut. (Boxing News/CNA/B-3)