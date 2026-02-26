Manny Pacquiao vs. Floyd Mayweather Rematch 2026: Jadwal dan Misi Balas Dendam

(Dari kiri) Floyd Mayweather Jr., Manny Pacquiao, dan Freddie Roach.(ARSIP/AFP)

RIVALITAS panas antara dua legenda tinju dunia, Manny Pacquiao dan Floyd Mayweather Jr., dipastikan kembali membara. Sebelas tahun setelah duel bertajuk Fight of the Century, keduanya sepakat untuk melakoni laga ulang (rematch) kelas welter yang dijadwalkan berlangsung di The Sphere, Las Vegas, pada 19 September 2026 mendatang.

Berbeda dengan beberapa laga ekshibisi belakangan ini, Pacquiao menegaskan bahwa pertemuan kali ini adalah pertarungan profesional yang sesungguhnya. Ikon tinju Filipina berjuluk 'The Pacman' itu mengusung misi tunggal, yaitu memberikan kekalahan pertama bagi Mayweather yang memegang rekor sempurna 50-0.

"Saya ingin Floyd selamanya dihantui oleh kekalahan dalam rekor profesionalnya dan selalu ingat siapa yang memberikannya," tegas Pacquiao dalam rilis promosi Netflix, Selasa (24/2).

Pematangan Menuju Duel

Laga ini akan disiarkan secara global oleh raksasa streaming Netflix. Meski Pacquiao kini menginjak usia 47 tahun dan Mayweather 49 tahun, antusiasme publik tetap tinggi. Pacquiao mengaku telah belajar banyak dari kekalahan angka mutlak yang ia alami dari Mayweather pada Mei 2015 silam.

"Dibandingkan 2015, kami jauh lebih matang sekarang dan tahu bagaimana menanganinya. Saya harap apa yang terjadi pada 2015 tidak terulang lagi," ujar peraih gelar juara dunia di delapan divisi berbeda tersebut kepada ESPN Sports Center.

Jadwal Padat Sang Legenda

Sebelum bentrok di bulan September, kedua petarung memiliki agenda padat. Pacquiao (62-8-3, 39 KO) dijadwalkan menghadapi Ruslan Provodnikov dalam laga ekshibisi pada 18 April di Las Vegas.

Sementara itu, Mayweather, yang berjuluk 'Money', baru saja mengumumkan pembatalan masa pensiunnya dan akan melakoni laga pemanasan melawan mantan juara dunia kelas berat, Mike Tyson, pada 25 April 2026 di Kongo.

"Sebelumnya dia (Mayweather) menginginkan ekshibisi, tapi saya menolak. Saya ingin pertarungan sungguhan, dan inilah saat yang saya tunggu-tunggu," pungkas Pacquiao.

Analisis The Pacman vs. The Money Edisi 2026

Meskipun keduanya telah memasuki usia kepala empat, data dari laga terakhir mereka menunjukkan kontras yang menarik dalam hal gaya bertarung dan kesiapan fisik.

Kategori Manny Pacquiao Floyd Mayweather Jr. Usia (Sept 2026) 47 Tahun 49 Tahun Rekor Pro 62-8-3 (39 KO) 50-0 (27 KO) Tinggi / Jangkauan 166 cm / 170 cm 173 cm / 183 cm Gaya Bertarung Southpaw (Kidal) / Agresif Orthodox / Defensif (Counter) Laga Terakhir Draw vs Mario Barrios (Juli 2025) Eksibisi (Berbagai Lawan)

Manny Pacquiao:

Masih meiliki 'mesin' dalam laga terakhirnya melawan Mario Barrios pada Juli 2025, Pacquiao membuktikan bahwa ia belum kehilangan volume pukulannya. Meski berakhir imbang, Pacquiao tetap mampu melancarkan rata-rata 45-55 pukulan per ronde.

Kekuatan: Kecepatan kaki ( footwork ) yang masih eksplosif untuk petinju seusianya.

Kelemahan: Ketahanan dagu (chin) mulai menurun, terlihat saat ia beberapa kali goyah terkena counter Barrios.

Floyd Mayweather:

Mayweather lebih banyak menghabiskan waktu di laga eksibisi (termasuk jadwal melawan Mike Tyson April ini). Ia adalah sang maestro defensif: tetap menggunakan Shoulder Roll yang legendaris untuk meminimalkan kerusakan fisik.