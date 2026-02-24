Manny Pacquiao dan Floyd Mayweather Sepakat Gelar Duel Ulang di Las Vegas

Duel tinju dunia antara Floyd Mayweather (kiri) dan Manny Pacquiao(AFP/JOHN GURZINSKI )

DUNIA tinju kembali diguncang kabar besar. Dua legenda yang pernah terlibat dalam pertarungan termahal sepanjang sejarah, Manny Pacquiao dan Floyd Mayweather, secara resmi telah sepakat untuk kembali berhadapan di atas ring dalam sebuah duel ulang profesional yang dijadwalkan berlangsung pada September mendatang.

Pertarungan prestisius ini rencananya akan digelar di Sphere, Las Vegas, pada Sabtu, 19 September 2026, dan akan disiarkan secara langsung melalui platform Netflix.

Kesepakatan ini tercapai tidak lama setelah Mayweather, yang kini berusia 48 tahun, mengumumkan keputusannya untuk keluar dari masa pensiun profesionalnya untuk kali keempat.

Bagi Mayweather, ini merupakan langkah kembalinya ke ring profesional sejak terakhir kali ia mengalahkan Conor McGregor melalui technical knockout pada ronde ke-10 di 2017.

Sementara itu, Pacquiao yang kini berusia 47 tahun sempat menyatakan pensiun pada 2021 untuk fokus pada karier politiknya.

Namun, ia kembali aktif ke dunia tinju Juli lalu saat menghadapi juara kelas welter WBC, Mario Barrios, yang berakhir imbang.

Pertemuan perdana mereka pada 2015 yang dikenal dengan tajuk Fight of the Century memang menjadi standar emas dalam bisnis tinju dunia, dengan rekor 4,6 juta tayangan pay-per-view dan pendapatan tiket langsung mencapai $72 juta. Kala itu, Mayweather keluar sebagai pemenang melalui keputusan angka mutlak.

Menanggapi rencana duel ini, Pacquiao, yang tercatat sebagai pemenang 12 gelar dunia di delapan kelas berbeda, menyatakan antusiasmenya.

"Floyd dan saya memberikan dunia apa yang tetap menjadi pertarungan terbesar dalam sejarah tinju. Para penggemar sudah menunggu cukup lama. Mereka layak mendapatkan pertarungan ulang ini," ujar Pacquiao.

Ia pun menambahkan pesan provokatif untuk rivalnya tersebut, "Saya ingin Floyd hidup dengan satu kekalahan dalam catatan profesionalnya dan selalu ingat siapa yang memberikannya."

Tidak mau kalah, Mayweather yang akan genap berusia 49 tahun pada Selasa besok, memberikan tanggapan tegas atas pernyataan tersebut.

"Saya sudah bertarung dan mengalahkan Manny sekali. Kali ini hasilnya akan sama," ujar petinju dengan rekor sempurna 50-0 tersebut.

Hingga saat ini, detail mengenai jumlah ronde serta kelas berat yang akan digunakan dalam pertarungan nanti belum diputuskan.

Pihak penyelenggara menyatakan bahwa rincian lebih lanjut mengenai partai pendukung dan ketersediaan tiket akan diumumkan dalam beberapa minggu mendatang.

Pertarungan ini diprediksi akan kembali menjadi sorotan dunia, mengukuhkan posisi kedua atlet tersebut sebagai magnet komersial terbesar di industri tinju global. (bbc/Z-1)