Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

Kembali Naik Ring, Manny Pacquiao Tantang Ruslan Provodnikov di Las Vegas

Khoerun Nadif Rahmat
18/2/2026 15:04
Kembali Naik Ring, Manny Pacquiao Tantang Ruslan Provodnikov di Las Vegas
Manny Pacquiao(AFP)

LEGENDA tinju dunia, Manny Pacquiao, dipastikan kembali dari masa pensiunnya untuk melakoni laga eksibisi kelas welter sepanjang 10 ronde. Petinju berjuluk Pacman tersebut dijadwalkan menghadapi mantan juara dunia kelas ringan super, Ruslan Provodnikov, di Thomas & Mack Center, Las Vegas, pada 18 April.

Laga ini menandai kembalinya Pacquiao ke ring setelah penampilan terakhirnya pada 19 Juli tahun lalu melawan juara WBC Mario Barrios. Dalam duel tersebut, Pacquiao yang kini berusia 47 tahun harus puas dengan hasil imbang mayoritas (majority draw), yang membuat rekor bertandingnya kini menjadi 62-9-2.

Pemilihan Thomas & Mack Center sebagai lokasi pertandingan membawa nuansa nostalgia. Arena ini merupakan saksi bisu berbagai duel bersejarah pada era 1990-an sebelum dominasi beralih ke MGM Grand Garden Arena dan T-Mobile Arena.

Bagi Pacquiao, kembali ke Las Vegas bukan sekadar urusan olahraga, melainkan bentuk apresiasi bagi para penggemar yang telah mendukung karier panjangnya.

"Kembali ke Las Vegas sangat berarti bagi saya, dan saya bersemangat bekerja dengan tim yang fokus menciptakan pengalaman kelas dunia bagi para penggemar," ujar Pacquiao dikutip dari ESPN.

"Saya kembali untuk memberikan mereka pertarungan yang hebat, dan saya siap".(M-2)



Editor : Siti Retno Wulandari
