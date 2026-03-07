Pesulap Legendaris David Copperfield Umumkan Aksi Panggung Terakhirnya

Headline
Pesulap panggung dan ilusionis terkenal David Copperfield mengumumkan akan menggelar pertunjukan terakhirnya setelah menjalani residensi selama 25 tahun di MGM Grand, Las Vegas. Melalui unggahan di media sosial X pada Jumat (6/3) waktu setempat, Copperfield menyampaikan bahwa penampilan terakhirnya dijadwalkan berlangsung pada 30 April mendatang.
“Perjalanan saya dimulai sejak kecil di New Jersey dengan mimpi suatu hari nanti menjadikan sulap sebagai bagian dari hidup saya,” tulis Copperfield.
Ia mengatakan sulap selalu memiliki makna lebih dari sekadar pekerjaan baginya.
“Dulu saya melihat sulap, dan sekarang pun, lebih dari sekadar pekerjaan saya. Sulap mengajarkan kita bahwa seringkali hal-hal yang dianggap mustahil oleh orang lain sebenarnya bukan hanya mungkin, tetapi juga dalam jangkauan kita,” ujarnya.
Copperfield juga mengungkapkan bahwa setelah menutup residensinya di MGM Grand, ia tengah menyiapkan proyek baru yang disebut sebagai proyek terbesar dan paling menantang dalam kariernya. Ia berencana menggelar 120 pertunjukan selama delapan minggu di MGM Las Vegas sebelum resmi menutup rangkaian pertunjukan tersebut.
Dalam unggahannya, Copperfield juga menyampaikan rasa terima kasih kepada kru dan tim MGM yang telah mendukung perjalanan kariernya selama lebih dari dua dekade. Menurutnya, berkat dukungan tim tersebut ia dapat menampilkan pertunjukan sulap setiap malam kepada lebih dari tujuh juta penonton dari berbagai negara.
“Anak kecil dari Jersey ini telah membuktikannya, dan aku mempercayai sulap lebih dari yang pernah ada,” tulisnya.
Dikutip dari WUSA9, majalah Forbes menobatkan Copperfield sebagai pesulap panggung paling sukses secara komersial sepanjang masa. Sepanjang kariernya, ia dikenal lewat berbagai aksi ilusi spektakuler, seperti:
Pada 2023, Copperfield juga mengumumkan proyek ambisius untuk “menghilangkan bulan”, sebuah ilusi yang disebut telah ia persiapkan selama 30 tahun. Aksi tersebut semula direncanakan dilakukan pada 2024, namun hingga kini belum terealisasi. (Ant/E-3)
