Mayweather vs Pacquiao Jilid 2 akan Digelar 19 September di Las Vegas, Disiarkan Netflix

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
FLOYD Mayweather dan Manny Pacquiao dipastikan kembali bertarung dalam laga ulang pada 19 September 2026 di Sphere, Las Vegas, dan akan disiarkan secara global melalui Netflix.
Duel dua legenda tinju dunia itu resmi diumumkan Netflix pada Senin (24/2), menandai babak baru rivalitas yang pernah mengguncang dunia pada 2015. Pertarungan kedua ini akan digelar di Sphere, Las Vegas, arena hiburan futuristik yang dibuka pada 2023 dan untuk pertama kalinya menjadi tuan rumah laga tinju profesional.
Pertemuan perdana mereka pada 2015 yang dijuluki Fight of the Century berakhir dengan kemenangan angka mutlak bagi Mayweather. Laga tersebut mencatat 4,6 juta pembelian tayangan berbayar dan menghasilkan lebih dari 600 juta dolar AS atau sekitar Rp10,09 triliun, menjadikannya pertarungan paling menguntungkan dalam sejarah tinju.
Kini, keduanya kembali naik ring di usia yang sama sama telah memasuki akhir 40 an. Mayweather lebih dahulu mengumumkan keluar dari masa pensiun beberapa hari lalu.
"Floyd dan saya telah memberikan dunia pertarungan terbesar dalam sejarah tinju. Para penggemar sudah menunggu cukup lama, mereka pantas mendapatkan laga ulang ini," ujar Pacquiao dikutip dari AFP.
Mayweather disebut meraup sekitar 300 juta dolar AS atau sekitar Rp5,04 triliun dari kemenangan pada 2015. Petinju Amerika Serikat itu pensiun pada 2017 dengan rekor sempurna 50-0, meski tetap tampil dalam sejumlah laga ekshibisi.
"Saya sudah pernah melawan dan mengalahkan Manny sekali. Kali ini hasilnya akan sama," kata Mayweather.
Pacquiao tak tinggal diam. "Saya ingin Floyd hidup dengan satu kekalahan dalam catatan profesionalnya dan selalu mengingat siapa yang memberikannya," balasnya.
Pacquiao, juara dunia delapan divisi, sempat gantung sarung tinju pada 2021 setelah mencoba peruntungan di politik dengan maju dalam pemilihan presiden Filipina, namun gagal. Ia kembali bertarung tahun lalu dan kini memiliki rekor 62 menang, 8 kalah, dan 3 imbang setelah bermain seri melawan Mario Barrios dalam laga comeback.
"Seperti biasa, saya mendedikasikan pertarungan ini untuk sesama warga Filipina di seluruh dunia dan untuk membawa kejayaan bagi Filipina," tutur Pacquiao.
Bagi Netflix, laga ini menjadi bagian dari ekspansi agresif ke ranah olahraga langsung. Platform dengan sekitar 325 juta pelanggan global itu sebelumnya menayangkan sejumlah pertarungan besar, termasuk duel kelas menengah super antara Terence Crawford dan Saul Alvarez yang ditonton 41 juta orang.
Meski sebagian laga yang ditayangkan menuai kritik, daya tarik global tetap menjadi kekuatan utama. Pertarungan ulang Mayweather dan Pacquiao diperkirakan kembali menyedot perhatian dunia, mengulang rivalitas yang pernah mencatat sejarah dalam industri tinju profesional. (Ndf)
Manny Pacquiao resmi tantang Floyd Mayweather dalam laga ulang profesional pada 19 September 2026 di Las Vegas. Pacquiao berambisi nodai rekor 50-0 milik Mayweather.
Pertarungan antara Manny Pacquiao dan Floyd Mayweather rencananya akan digelar di Sphere, Las Vegas, pada 19 September 2026, dan akan disiarkan secara langsung melalui platform Netflix.
Floyd Mayweather menegaskan ambisinya untuk kembali mengukir prestasi di usianya yang akan menginjak 49 tahun.
Mike Tyson dan Floyd Mayweather dijadwalkan berduel pada 25 April 2026 di Kongo, mengulang sejarah lokasi laga legendaris Ali-Foreman. Siapkan diri Anda!
Kedua petinju sempat beradu di atas ring pada pertarungan ekshibisi pada 2023 yang berujung kekacauan.
Pesulap panggung dan ilusionis terkenal David Copperfield mengumumkan akan menggelar pertunjukan terakhirnya setelah menjalani residensi selama 25 tahun di MGM Grand
Laga ini menandai kembalinya Pacquiao ke ring setelah penampilan terakhirnya pada 19 Juli tahun lalu melawan juara WBC Mario Barrios
Jennifer Lopez menanggapi kritik netizen soal gaya berpakaiannya saat residensi konser di Las Vegas dengan humor dan percaya diri.
Film Believe: Takdir, Mimpi, Keberanian produksi Bahagia Tanpa Drama tersebut diumumkan sebagai pemenang Best Action Movie di Bollywood Hollywood International Film Festival
KOTA Las Vegas akan menjadi tuan rumah pengundian grup Piala Dunia FIFA 2026 pada 5 Desember mendatang, menurut laporan sejumlah media internasional,
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved