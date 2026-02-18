Dari Rumble in the Jungle ke Duel Tyson-Mayweather

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
PEMILIHAN Kinshasa, Republik Demokratik Kongo, sebagai panggung duel Mike Tyson melawan Floyd Mayweather membangkitkan kembali memori kolektif tentang salah satu peristiwa olahraga paling ikonik di abad ke-20 yaitu "The Rumble in the Jungle".
Dua nama paling ikonik dalam sejarah ring, Tyson dan Mayweather, dikabarkan telah mencapai kesepakatan untuk menggelar duel eksibisi yang sangat dinantikan.
Menurut laporan Ring Magazine, laga monumental ini dijadwalkan berlangsung pada 25 April 2026 di Kongo yang dulu bernama Zaire.
Tepat 52 tahun lalu, lokasi yang sama menjadi saksi bisu keajaiban taktik Rope-a-Dope milik Muhammad Ali. Saat itu, Ali yang tidak diunggulkan berhasil meruntuhkan dominasi George Foreman yang dikenal 'tak terkalahkan'.
Simbol Kebangkitan: Laga tersebut bukan hanya soal tinju, melainkan pernyataan politik dan budaya tentang kebangkitan identitas Afrika di mata dunia.
Daya Tarik Global: Diperkirakan 1 miliar orang menonton laga tersebut melalui televisi, sebuah angka yang fantastis pada masanya.
Keputusan promotor membawa Tyson dan Mayweather ke Kongo tahun ini memiliki beberapa dimensi strategis:
Nostalgia Pemasaran: Menggunakan narasi "Kembali ke Akar" untuk menarik minat penonton lintas generasi.
Diplomasi Olahraga: Pemerintah Kongo berkepentingan menunjukkan stabilitas dan kemajuan infrastruktur negara mereka kepada dunia internasional melalui event berskala masif.
Magis Tyson: Mike Tyson sering kali disebut sebagai pewaris spiritual karisma Muhammad Ali. Bertarung di tempat Ali meraih kemenangan terbesarnya memberikan beban emosional yang kuat bagi Tyson.
Jika tahun 1974 adalah tentang perebutan gelar juara dunia sejati yang kaku, laga 2026 ini lebih bersifat olahrag hiburan (sportainment). Namun, nilai sejarah lokasinya tetap memberikan bobot legitimasi yang tidak bisa didapatkan jika laga ini digelar di Las Vegas atau Arab Saudi.
|Aspek
|Rumble in the Jungle (1974)
|Duel Tyson-Mayweather (2026)
|Nama Negara
|Zaire
|Republik Demokratik Kongo
|Status Laga
|Perebutan Gelar Juara Dunia Sejati
|Eksibisi Super (Super Exhibition)
|Tokoh Utama
|Muhammad Ali vs George Foreman
|Mike Tyson vs Floyd Mayweather
|Narasi Utama
|Perlawanan & Identitas Afrika
|Warisan & Hiburan Global
|Penyelenggara
|Don King
|Ring Magazine & Konsorsium Global
4. Gengsi vs. Reputasi
Meski terpaut perbedaan kelas berat yang signifikan secara alami, kedua petinju tampak serius menanggapi kontrak yang telah ditandatangani. Tyson, yang dikenal dengan kekuatan pukulannya yang melegenda, menyebut bahwa tantangan ini datang dari pihak Mayweather.
"Saya masih tidak percaya Floyd benar-benar ingin melakukan ini. Ini akan merugikan kesehatannya, tapi dia menginginkannya, jadi kontrak sudah ditandatangani dan ini akan terjadi!" ujar Tyson dengan nada peringatan.
Di sisi lain, Mayweather tetap pada gaya bicaranya yang penuh percaya diri. Sang pemilik rekor tak terkalahkan tersebut menegaskan bahwa duel ini adalah cara untuk mempertegas warisannya di dunia tinju.
"Saya sudah melakukan ini selama 30 tahun dan belum ada satu pun petarung yang bisa mencoreng warisan saya. Jika saya melakukan sesuatu, itu harus besar dan legendaris," kata Mayweather.
|Profil
|Mike "Iron" Tyson
|Floyd "Money" Mayweather
|Gaya Bertarung
|Peek-a-Boo / Slugger
|Counter-Puncher / Shoulder Roll
|Kekuatan Utama
|Kekuatan pukulan eksplosif & intimidasi.
|Pertahanan tak tertembus & kecepatan.
|Pencapaian Tertinggi
|Juara Dunia Kelas Berat Termuda.
|Juara Dunia di 5 kelas berbeda.
|Rekor Profesional
|50 Menang (44 KO), 6 Kalah.
|50 Menang (27 KO), 0 Kalah.
|Status di Laga Ini
|Dianggap sebagai ancaman fisik nyata.
|Mengandalkan kecerdasan bertanding.
(Dailymail/Thesun/B-3)
Manny Pacquiao resmi tantang Floyd Mayweather dalam laga ulang profesional pada 19 September 2026 di Las Vegas. Pacquiao berambisi nodai rekor 50-0 milik Mayweather.
Duel dua legenda tinju dunia itu resmi diumumkan Netflix pada Senin (24/2), menandai babak baru rivalitas yang pernah mengguncang dunia pada 2015.
Pertarungan antara Manny Pacquiao dan Floyd Mayweather rencananya akan digelar di Sphere, Las Vegas, pada 19 September 2026, dan akan disiarkan secara langsung melalui platform Netflix.
Floyd Mayweather menegaskan ambisinya untuk kembali mengukir prestasi di usianya yang akan menginjak 49 tahun.
Kedua petinju sempat beradu di atas ring pada pertarungan ekshibisi pada 2023 yang berujung kekacauan.
Manny Pacquiao resmi tantang Floyd Mayweather dalam laga ulang profesional pada 19 September 2026 di Las Vegas. Pacquiao berambisi nodai rekor 50-0 milik Mayweather.
Legenda tinju Mike Tyson luncurkan turnamen amatir di Las Vegas untuk selamatkan tinju AS yang mulai meredup. Ia misi mencari bibit unggul "The Next Mike Tyson".
Tyson Fury umumkan laga kembali naik ring melawan Arslanbek Makhmudov pada 11 April di Stadion Tottenham Hotspur. Misi pembuktian Fury pasca-kekalahan dari Usyk.
Tyson Fury membidik Fabio Wardley untuk perebutan gelar juara dunia WBO pada akhir 2026 pascakekalahan dari Oleksandr Usyk.
Layanan Pos Amerika Serikat resmi rilis prangko Muhammad Ali pada 15 Januari 2026 di Louisville. Menampilkan sisi petinju dan kemanusiaan sang legenda dalam 22 juta cetakan terbatas.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved