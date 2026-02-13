Tyson Fury Umumkan Tanggal Comeback Lawan Makhmudov, Berikut Faktanya

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
PETINJU profesional Inggris dan pemegang gelar juara dunia kelas berat, Tyson Fury, resmi mengumumkan laga comeback-nya melawan petarung tangguh Arslanbek Makhmudov. Duel panas ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Tottenham Hotspur, London, pada 11 April 2026.
Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh Fury melalui unggahan di media sosialnya pada Kamis (12/2). Ini akan menjadi penampilan perdana 'The Gypsy King', julukannya, di atas ring sejak kekalahan pahitnya dari Oleksandr Usyk pada Desember 2024.
Misi pembuktian diri
Setelah sempat menyatakan pensiun bulan lalu, petinju berusia 37 tahun ini tampaknya belum siap menggantung sarung tinju. Sang promotor, Frank Warren, mengungkapkan bahwa Fury saat ini tengah menjalani kamp pelatihan intensif di Tailan.
"Dia benar-benar bersemangat dan berlatih keras di Tailan. Kondisi fisiknya sangat prima," ujar Warren kepada Sky Sports.
Menurut Warren, Fury tidak hanya sekadar kembali bertarung, tetapi membawa misi besar untuk membuktikan bahwa dirinya masih menjadi penguasa di kelas berat. "Dia menjaga dirinya dengan baik dan sudah berada dalam mode siap tempur. Dia keluar untuk membuktikan sesuatu kepada dunia," tambahnya.
Lawan yang berbahaya
Lawan Fury kali ini, Arslanbek Makhmudov, bukanlah petinju sembarangan. Makhmudov dikenal memiliki daya pukul mematikan yang diprediksi akan menyulitkan Fury. Stadion Tottenham Hotspur yang memiliki kapasitas besar diharapkan akan dipenuhi penggemar tinju dunia yang menantikan apakah Fury masih memiliki sentuhan emasnya atau justru kian meredup pascakekalahan dari Usyk.
Pada usia 37 tahun, pertanyaan besarnya adalah apakah Fury masih memiliki kecepatan kaki dan refleks yang sama. Pelatihan intensif di Thailand menunjukkan Fury mencoba menurunkan berat badan agar lebih lincah. Secara mental, Fury harus membuktikan bahwa kekalahan pertamanya dari Usyk tidak menghancurkan kepercayaan dirinya yang selama ini dikenal sangat tinggi.
Meskipun baru kalah, Fury tetaplah petinju dengan kecerdasan di atas ring (IQ ring) tertinggi di kelas berat. Dengan tinggi 206 cm, ia akan mencoba menjaga jarak menggunakan jab dan memeluk (clinching) Makhmudov untuk menguras tenaga petinju asal Rusia tersebut. Strategi 'melelahkan lawan' kemungkinan besar akan diterapkan Fury untuk menang angka atau mencari celah di ronde-ronde akhir.
Sementara Makhmudov adalah tipe petinju 'monster' dengan kekuatan pukulan yang mampu mengakhiri laga dalam sekejap. Jika Fury lengah dan bermain terlalu terbuka seperti saat melawan Francis Ngannou atau Usyk, Makhmudov memiliki kekuatan untuk menjatuhkannya.
Jika Fury mampu kembali ke performa terbaiknya saat mengalahkan Deontay Wilder, ia diprediksi akan mendikte jalannya laga. Namun, jika ia gagal meredam agresivitas Makhmudov sejak awal, kejutan besar bisa terjadi di London.
Sebelum pengumuman terbaru ini, 'The Gypsy King' diberitakan membidik duel sesama petarung Inggris melawan pemegang sabuk WBO, Fabio Wardley, sebagai ujian besar berikutnya. (CNA/ Boxingnews/B-3)
Anthony Joshua (AJ) unggul berat 12kg atas Jake Paul di sesi timbang badan Miami. AJ tampil tenang, sementara Paul mengeklaim dirinya lebih penting bagi industri tinju.
Tyson Fury dan Anthony Joshua dilaporkan tengah dipersiapkan untuk saling berhadapan dalam mega duel yang telah lama ditunggu, sebagai bagian dari Riyadh Season pada tahun 2026.
Manny Pacquiao resmi tantang Floyd Mayweather dalam laga ulang profesional pada 19 September 2026 di Las Vegas. Pacquiao berambisi nodai rekor 50-0 milik Mayweather.
Mike Tyson dan Floyd Mayweather dijadwalkan berduel pada 25 April 2026 di Kongo, mengulang sejarah lokasi laga legendaris Ali-Foreman. Siapkan diri Anda!
Legenda tinju Mike Tyson luncurkan turnamen amatir di Las Vegas untuk selamatkan tinju AS yang mulai meredup. Ia misi mencari bibit unggul "The Next Mike Tyson".
Tyson Fury membidik Fabio Wardley untuk perebutan gelar juara dunia WBO pada akhir 2026 pascakekalahan dari Oleksandr Usyk.
Layanan Pos Amerika Serikat resmi rilis prangko Muhammad Ali pada 15 Januari 2026 di Louisville. Menampilkan sisi petinju dan kemanusiaan sang legenda dalam 22 juta cetakan terbatas.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved