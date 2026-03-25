Manny Pacquiao Luncurkan 9 Gim Mobile dan Dompet Digital Manny Pay

LEGENDA tinju dunia asal Filipina, Manny Pacquiao, resmi memperluas jejaknya di industri digital dengan meluncurkan sembilan gim mobile baru. Peluncuran ini dilakukan melalui kemitraan strategis bersama Digiplus dan Gamezone di Shangri-La The Fort, Manila Bonifacio Hall, Taguig, Rabu (25/3).

Sembilan tajuk gim yang kini dapat dimainkan melalui aplikasi Gamezone tersebut antara lain Superace Pacquiao, Gates of Manny, Pacman's Color Game, Wild Bounty Pacquiao, Pacquiao Fortune, Fortune Gems Pacquiao, Pacman's Bingo Room, Manny Punch, dan Boxing King Pacquiao.

Dalam acara tersebut, pria yang akrab disapa 'Pacman' ini juga diperkenalkan sebagai duta merek (brand ambassador) resmi Digiplus dan Gamezone. "Bagi saya, menjadi duta bukan sekadar mewakili merek, tetapi tentang mewakili nilai-nilai, kepercayaan, dan integritas," ujar Pacquiao.

Selain merambah dunia gim, Pacquiao juga memperkenalkan inovasi terbarunya di sektor teknologi finansial melalui dompet digital bernama Manny Pay. Layanan e-wallet ini diumumkan sebagai mitra strategis bagi ekosistem Digiplus dan Gamezone.

Langkah ini menandai transformasi Pacquiao dari seorang atlet ikonik menjadi tokoh yang berpengaruh dalam ekosistem digital di Asia Tenggara. (Manila Times/B-3)