Juarai Miami Terbuka 2026, Aryna Sabalenka Ingin Toreh Sejarah

Aryna Sabalenka vs Coco Gauff.(WTA)

PETENIS Aryna Sabalenka sukses meraih gelar Miami Terbuka setelah mengalahkan Coco Gauff dengan skor 6-2, 4-6, 6-3 pada laga final, Minggu (29/3). Kemenangan itu membuat Sabalenka menuntaskan Sunshine Double setelah menjadi juara di Indian Wells.

Ia menjadi petenis kelima yang mampu menjuarai dua turnamen WTA 1000 awal musim tersebut dalam satu tahun sekaligus yang pertama sejak Iga Swiatek melakukannya pada 2022.

"Itu sangat berarti. Tujuan saya selalu untuk menorehkan nama dalam sejarah dan saya baru saja melakukannya," kata Sabalenka dikutip dari AFP.

Sabalenka kembali menegaskan dominasinya sepanjang musim ini. Satu-satunya kekalahan yang ia alami sejauh ini terjadi di final Australian Open saat menghadapi Elena Rybakina. Namun, ia mampu membalas dengan mengalahkan Rybakina di final Indian Wells serta babak semifinal di Miami.

Di sisi lain, kekalahan ini menjadi yang pertama bagi Gauff dalam final turnamen lapangan keras sepanjang kariernya, setelah mencatat sembilan kemenangan beruntun, termasuk saat mengalahkan Sabalenka di final US Open 2023. Gauff juga pernah menundukkan Sabalenka di final French Open tahun lalu.

Sabalenka membuka pertandingan dengan dominasi penuh. Ia langsung merebut gim pembuka dan kembali mematahkan servis lawan pada gim ketujuh sebelum menutup set pertama dalam 37 menit tanpa menghadapi satu pun break point.

Set kedua berlangsung lebih ketat. Gauff sempat mendapatkan peluang break pertama, namun gagal memanfaatkannya. Petenis tuan rumah itu akhirnya mampu membalikkan keadaan dengan meningkatkan kualitas pengembalian bola dan merebut set kedua.

"Saya tahu dia akan berusaha sekuat mungkin dalam pertandingan ini. Saya hanya berusaha menjaga pola pikir positif saat memasuki set ketiga. Saya sangat senang dengan bagaimana saya mengendalikan emosi dan tetap fokus dari awal hingga akhir," ujar Sabalenka.

Pada set penentuan, Sabalenka kembali mengambil alih permainan. Ia mematahkan servis Gauff di awal set dan memastikan kemenangan setelah pukulan backhand lawannya keluar pada match point pertama.

"Bulan yang luar biasa," kata Sabalenka.

Selain meraih dua gelar bergengsi, Sabalenka juga mengungkapkan momen bahagianya di luar lapangan, termasuk mendapatkan anak anjing baru dan bertunangan dengan Georgios Frangulis.

Sementara itu, Gauff tetap bersyukur meski gagal juara. Ia sebelumnya mengalami masalah saraf di lengan kiri yang membuatnya mundur dari Indian Wells.

"Saya merasa masih jauh dari puncak permainan. Ini memberi saya sedikit ketenangan bisa tampil di turnamen ini dan meraih hasil bagus," ujar Gauff. (I-2)