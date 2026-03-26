Miami Terbuka 2026: Sabalenka Tantang Rybakina di Semifinal

Aryna Sabalenka.(AFP/AL BELLO)

PETENIS nomor satu dunia, Aryna Sabalenka, akan ditantang rival terberatnya, Elena Rybakina, setelah keduanya sukses melewati babak perempat final Miami Terbuka 2026 pada Kamis (26/3).

Sabalenka yang berstatus juara bertahan menundukkan petenis Amerika Serikat peringkat ke-45 Hailey Baptiste dengan skor 6-4, 6-4.

Sementara itu, Rybakina mengalahkan unggulan kelima asal Amerika Serikat Jessica Pegula, yang juga finalis tahun lalu, dengan skor 2-6, 6-3, 6-4.

Keduanya dijadwalkan bertanding pada Jumat (27/3) pagi WIB di Hard Rock Stadium, markas tim NFL Miami Dolphins, untuk memperebutkan satu tempat di final turnamen elite ATP dan WTA tersebut.

Rybakina sebelumnya mengalahkan Sabalenka dalam final Australia Open pada Januari, yang menjadi satu-satunya kekalahan Sabalenka sepanjang 2026. Namun, Sabalenka membalas dengan kemenangan di final Indian Wells bulan ini.

"Kami sudah sering bermain, terutama belakangan ini, dan semuanya selalu menjadi pertarungan, semuanya selalu menjadi tontonan. Saya sangat bersemangat menghadapi dia," kata Sabalenka dikutip dari AFP.

Sabalenka kini tinggal membutuhkan dua kemenangan lagi untuk menyapu bersih gelar Indian Wells dan Miami dalam satu musim atau dikenal sebagai "Sunshine Double".

Menghadapi Baptiste yang tampil di perempat final WTA 1000 pertamanya, Sabalenka sempat ditekan. Petenis Amerika itu gagal memanfaatkan tiga peluang break point pada dua gim servis awal Sabalenka.

Sabalenka akhirnya mematahkan servis Baptiste setelah lawannya melakukan double fault pada set point. Ia kemudian unggul lebih dulu di set kedua, tetapi Baptiste mampu membalas dan menyamakan kedudukan 4-4.

Namun, saat Baptiste melakukan servis pada kedudukan 4-5 untuk bertahan di pertandingan, ia membuat tiga double fault beruntun. Sabalenka langsung memanfaatkan situasi tersebut dan memastikan kemenangan melalui match point kedua dengan pukulan pengembalian keras.

"Dia benar-benar menekan saya. Ritme dan kekuatan pukulannya luar biasa. Saya sangat senang bisa menahan tekanan dan meraih kemenangan," kata Sabalenka.

Di semifinal, Sabalenka akan kembali menghadapi Rybakina yang sudah tidak asing baginya. Petenis Kazakhstan itu bangkit setelah awal lambat untuk mencatat kemenangan kelima beruntun atas Pegula, termasuk di semifinal Australia Open dan perempat final Indian Wells.

Pegula sempat tampil dominan di awal laga dengan dua kali break untuk unggul 4-0 dan merebut set pertama dalam 35 menit.

Namun, Rybakina mulai menemukan ritmenya. Ia mematahkan servis untuk unggul 4-2 sebelum memaksakan set penentuan dan langsung mengontrol permainan melalui break di awal set ketiga.

"Selalu menjadi pertandingan yang sangat sulit melawan Jessica," kata Rybakina. "Dia mulai bermain dengan baik, dan saya sempat terburu-buru serta frustrasi, tetapi saya senang bisa bangkit dan membalikkan keadaan di set kedua."

Dari sektor putra, unggulan ke-21 asal Republik Ceko Jiri Lehecka menghentikan langkah petenis kualifikasi asal Spanyol Martin Landaluce dengan kemenangan 7-6 (7-1), 7-5.

Landaluce, 20, mampu menyelamatkan empat break point di set pertama sebelum Lehecka mendominasi tie-break. Ia kembali menyelamatkan dua peluang break di set kedua sebelum Lehecka akhirnya mematahkan servis pada gim terakhir untuk memastikan kemenangan.

"Hari ini sangat berat. Tidak pernah mudah menghadapi lawan yang tidak memiliki beban. Dia bermain luar biasa. Dia membuat beberapa pukulan yang sulit dipercaya pada momen-momen krusial," kata Lehecka.

Lehecka selanjutnya akan menghadapi pemenang antara petenis Amerika Serikat Tommy Paul dan wakil Prancis Arthur Fils untuk memperebutkan tiket ke final. (P-4)