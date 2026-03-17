Janice Tjen Berpeluang Tantang Elena Rybakina di Miami Open 2026

Headline
BINTANG tenis Indonesia, Janice Tjen, bersiap mengukir sejarah baru di ajang WTA 1000 Miami Open yang berlangsung 17-29 Maret 2026. Berdasarkan hasil undian yang dirilis Selasa (17/3), Janice berpeluang menghadapi petenis peringkat tiga dunia, Elena Rybakina, di babak kedua.
Namun, sebelum mewujudkan laga tersebut, petenis kelahiran Jakarta yang kini menduduki peringkat 40 dunia itu harus terlebih dahulu melewati hadangan wakil Kazakhstan, Yulia Putintseva, di babak pertama.
Lawan Janice di babak pembuka, Yulia Putintseva, bukanlah petenis sembarangan. Meski kini berada di peringkat 75 dunia, Putintseva adalah mantan petenis Top 20 yang pernah menumbangkan Iga Swiatek di Wimbledon.
Janice datang ke Miami dengan catatan yang sedang menanjak. Meski sempat terhenti di babak pertama Indian Wells 2026 oleh Jaqueline Cristian, Janice sukses menembus babak 16 besar di sektor ganda bersama Chan Hao-ching pada ajang yang sama.
Sejak musim 2025, Janice Tjen terus mencatatkan sejarah bagi tenis Indonesia:
Debut di Miami Open ini menjadi turnamen WTA 1000 keempat bagi Janice. Jika berhasil mengalahkan Putintseva, Janice akan menantang Elena Rybakina yang datang ke Miami dengan ambisi besar setelah menjadi finalis di Indian Wells pekan lalu.

Nama petenis kelahiran Jakarta tersebut tercantum dalam daftar peserta yang dirilis oleh WTA. Janice termasuk dalam 44 petenis.
Dalam daftar peringkat terbaru, Janice naik dari posisi 102 ke peringkat 99 dunia. Lompatan ini melengkapi perjalanan gemilangnya sepanjang musim 2025.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved