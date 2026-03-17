Janice Tjen Berpeluang Tantang Elena Rybakina di Miami Open 2026

Petenis putri Indonesia Janice Tjen(ANTARA FOTO/Fauzan)

BINTANG tenis Indonesia, Janice Tjen, bersiap mengukir sejarah baru di ajang WTA 1000 Miami Open yang berlangsung 17-29 Maret 2026. Berdasarkan hasil undian yang dirilis Selasa (17/3), Janice berpeluang menghadapi petenis peringkat tiga dunia, Elena Rybakina, di babak kedua.

Namun, sebelum mewujudkan laga tersebut, petenis kelahiran Jakarta yang kini menduduki peringkat 40 dunia itu harus terlebih dahulu melewati hadangan wakil Kazakhstan, Yulia Putintseva, di babak pertama.

Lawan Janice di babak pembuka, Yulia Putintseva, bukanlah petenis sembarangan. Meski kini berada di peringkat 75 dunia, Putintseva adalah mantan petenis Top 20 yang pernah menumbangkan Iga Swiatek di Wimbledon.

Janice datang ke Miami dengan catatan yang sedang menanjak. Meski sempat terhenti di babak pertama Indian Wells 2026 oleh Jaqueline Cristian, Janice sukses menembus babak 16 besar di sektor ganda bersama Chan Hao-ching pada ajang yang sama.

Musim Terobosan Sang Bintang Baru

Sejak musim 2025, Janice Tjen terus mencatatkan sejarah bagi tenis Indonesia:

Gelar Tunggal Pertama: Menjuarai WTA 250 Chennai 2025, menjadi orang Indonesia pertama yang memenangi gelar tunggal WTA sejak Angelique Widjaja pada 2002.

Peringkat Tertinggi: Melesat ke peringkat 36 dunia pada Februari 2026.

Dominasi Ganda: Mengoleksi gelar ganda di Guangzhou, Chennai (bersama Aldila Sutjiadi), dan terbaru di Hobart International 2026 bersama Katarzyna Piter.

Debut di Miami Open ini menjadi turnamen WTA 1000 keempat bagi Janice. Jika berhasil mengalahkan Putintseva, Janice akan menantang Elena Rybakina yang datang ke Miami dengan ambisi besar setelah menjadi finalis di Indian Wells pekan lalu.

(Ant/P-4)