Dominasi di Indian Wells: Sabalenka Raih Kemenangan ke-100 Sebagai Petenis Nomor 1 Dunia

ARYNA Sabalenka mengukir catatan emas dalam kariernya saat melaju ke babak ketiga BNP Paribas Open 2026. Menghadapi petenis kualifikasi asal Jepang, Himeno Sakatsume, Sabalenka menang meyakinkan dengan skor 6-4, 6-2 di Indian Wells, California, Sabtu (7/3) WIB.
Kemenangan ini terasa spesial karena menjadi kemenangan ke-100 Sabalenka selama menyandang predikat sebagai petenis nomor satu dunia. Unggulan teratas turnamen WTA 1000 ini hanya membutuhkan waktu 1 jam 11 menit untuk menyudahi perlawanan Sakatsume.
"Sangat senang dengan level permainan saya," kata Sabalenka dalam konferensi pers pasca-turnamen, dikutip dari WTA.
Ia menambahkan, "Sangat senang bisa menang. Saya sudah lama tidak bermain setelah Australian Open, dan senang dengan penampilan hari ini."
Sabalenka langsung tancap gas sejak gim pertama. Setelah Sakatsume memenangi undian koin dan memilih servis, Sabalenka langsung mematahkan servis lawannya tersebut. Keunggulan itu dijaganya hingga set pertama berakhir. Di set kedua, performa petenis asal Belarusia ini semakin tak terbendung dengan menambah dua break tambahan.
Statistik mencatat keperkasaan servis Sabalenka menjadi kunci utama. Ia memenangi 80 persen poin dari servis pertamanya (28 dari 35), dengan akurasi servis pertama yang mencapai hampir 78 persen.
Memanfaatkan keunggulan postur tubuh, Sabalenka terus memaksa Sakatsume bergerak lebar ke sudut-sudut lapangan. Taktik ini membuahkan 24 winners yang menjadi penentu kemenangannya. Meski Sakatsume yang berperingkat 136 dunia sempat memberikan perlawanan lewat 12 winners, kekuatan Sabalenka terbukti terlalu tangguh bagi debutan tersebut.
Kemenangan ini memperbaiki rekor Sabalenka menjadi 82-18 sejak pertama kali mencicipi takhta petenis nomor satu dunia pada September 2023. Setelah sempat turun, ia kembali merebut posisi puncak pada Oktober 2024 dan belum tergoyahkan hingga saat ini.
Di babak selanjutnya, Sabalenka akan memperebutkan tiket ke babak 16 besar melawan Jaqueline Cristian. Petenis asal Rumania tersebut melaju setelah secara dramatis menyelamatkan tiga match point saat menghadapi Maya Joint. (Ant/P-4)
