Zverev Hapus Tren Negatif Lawan Berrettini, Melaju ke Babak Ketiga Indian Wells 2026

Petenis Jerman Alexander Zverev bereaksi pada babak pembukanya dalam ATP Masters 1000 BNP Paribas Open 2026 melawan petenis Italia Mateo Berrettini di Indian Wells, California, AS, Jumat (6/3/2026).(BNP Paribas Open)

PETENIS Jerman, Alexander Zverev, menunjukkan performa impresif pada laga pembukanya di BNP Paribas Open 2026. Petenis peringkat empat dunia tersebut tampil dominan untuk mengalahkan wakil Italia, Matteo Berrettini, dengan skor 6-3, 6-4, sekaligus memastikan diri melaju ke babak ketiga ATP Masters 1000 Indian Wells.

Zverev tampil hampir tanpa celah dengan mencetak 19 winner dan hanya melakukan 11 unforced error. Keperkasaan servisnya terbukti lewat catatan 82 persen poin servis kedua yang berhasil dimenangi, tanpa memberikan satu pun kesempatan break point bagi Berrettini.

"Saya sangat senang dengan penampilan saya. Melawan Matteo, itu sangat sulit. Saya kalah dalam dua pertandingan terakhir melawannya," kata Zverev dikutip dari ATP, Sabtu (7/3).

"Saya pernah kesulitan di Indian Wells sebelumnya, tetapi saya merasa berbeda tahun ini. Mudah-mudahan, hasilnya akan berbeda dan ini adalah awal yang baik."

Kemenangan yang diraih dalam waktu 71 menit ini sekaligus memperbaiki rekor pertemuan (head-to-head) Zverev menjadi 5-3 atas Berrettini. Ini merupakan kemenangan pertama Zverev atas petenis Italia tersebut sejak ATP Finals 2021 silam.

Zverev mengakui bahwa kunci kemenangannya kali ini adalah keberanian untuk bermain lebih menekan. Ia sadar betul akan bahaya pukulan forehand dan servis keras yang dimiliki Berrettini.

"Dia adalah seseorang yang sangat agresif, pukulan forehand yang dahsyat, servis yang dahsyat," ujar Zverev mengenai lawannya. "Ketika Anda sedikit mundur, akan sangat sulit melawannya, tetapi hari ini saya pikir sayalah yang mendorong, sayalah yang bersikap agresif."

Tantangan Menuju Gelar Perdana di Gurun California

Meski telah mengoleksi tujuh gelar ATP Masters 1000, Zverev belum pernah mengangkat trofi di Indian Wells. Pencapaian terbaiknya sejauh ini adalah babak perempat final pada edisi 2021 dan 2024.

Pada babak ketiga nanti, unggulan keempat ini akan berhadapan dengan wakil tuan rumah, Brandon Nakashima, yang melaju usai menyingkirkan Camilo Ugo Carabelli. Jika terus melaju, Zverev berpotensi bertemu Flavio Cobolli di babak keempat. Cobolli sendiri tengah dalam performa puncak setelah menjuarai ATP 500 di Acapulco pekan lalu.

