Janice Tjen Masuk Daftar Peserta Miami Terbuka 2026 Pekan Depan

Petenis Janice Tjen.(Antara)

PETENIS Indonesia Janice Tjen dipastikan tampil di turnamen tenis Miami Terbuka 2026 yang berlangsung pada 17–29 Maret di Hard Rock Stadium, Miami, Amerika Serikat. Turnamen level WTA 1000 itu akan menjadi salah satu ajang besar yang diikuti Janice dalam kalender kompetisi musim ini.

Nama petenis kelahiran Jakarta tersebut tercantum dalam daftar peserta yang dirilis oleh WTA. Janice termasuk dalam 44 petenis yang telah dipastikan ambil bagian dalam salah satu turnamen paling bergengsi di kalender tur WTA.

Berdasarkan informasi dari situs resmi WTA, undian pertandingan untuk turnamen tersebut belum dilakukan oleh penyelenggara. Namun, sejumlah petenis papan atas dunia telah dipastikan ikut bersaing memperebutkan hadiah jutaan dolar yang tersedia.

Petenis nomor satu dunia Aryna Sabalenka menjadi salah satu unggulan utama dalam daftar peserta. Selain Sabalenka, sejumlah nama besar lain yang turut ambil bagian antara lain Iga Swiatek, Elena Rybakina, Coco Gauff, Jessica Pegula, serta Amanda Anisimova.

Keikutsertaan di Miami Open memperpanjang daftar turnamen yang dijalani Janice pada musim 2026. Ia akan menjalani debutnya di ajang tersebut setelah menjalani awal musim yang belum sepenuhnya konsisten baik di nomor tunggal maupun ganda putri.

Secara keseluruhan, Miami Open menjadi turnamen kesembilan yang diikuti Janice pada semester pertama tahun ini. Sebelumnya, ia telah tampil di ASB Classic, Hobart International, Australia Terbuka, Abu Dhabi Terbuka, Qatar Terbuka, Dubai Championship, Merida Terbuka, serta Indian Wells.

Sepanjang musim ini, petenis berusia 23 tahun itu juga tercatat tujuh kali tampil di nomor ganda putri. Satu satunya turnamen yang tidak diikutinya di sektor tersebut adalah Qatar Terbuka.

Prestasi terbaik Janice di nomor tunggal pada musim ini adalah mencapai babak ketiga Dubai Championship. Sementara di sektor ganda putri, ia sukses meraih gelar di Hobart International bersama pasangan asal Polandia Katarzyna Piter.

Bagi Janice, Miami Terbuka juga menjadi turnamen WTA 1000 kelima yang diikutinya sepanjang karier. Sebelumnya ia tercatat tampil di Tiongkok Terbuka yang menjadi debutnya di level WTA 1000, kemudian Indian Wells, Qatar Terbuka, dan Dubai Championship. (Ndf/P-3)