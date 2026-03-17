Emma Raducanu Mundur dari Miami Open

Petenis Inggris, Emma Raducanu

PETENIS Inggris, Emma Raducanu, mengundurkan diri dari ajang bergengsi WTA 1000 Miami Open 2026 karena kondisi kesehatan yang menurun akibat sakit.

Raducanu, yang kini menempati peringkat 23 dunia, sebenarnya mendapatkan keuntungan bye di babak pertama. Ia dijadwalkan langsung melaju ke babak kedua untuk menghadapi pemenang antara rekan senegaranya, Sonay Kartal, atau petenis tuan rumah, Peyton Stearns.

Mantan juara US Open ini sempat menunjukkan kebangkitan dengan mencapai final WTA Tour kedua dalam kariernya di Cluj-Napoca pada Februari lalu. Namun, ia kesulitan menjaga momentum di tur Timur Tengah setelah tersingkir di babak pertama Doha dan Dubai.

Pekan lalu di Indian Wells, Raducanu sempat mencicipi kemenangan atas Anastasia Zakharova, sebelum akhirnya takluk dari Amanda Anisimova dengan skor telak 6-1, 6-1 hanya dalam waktu 52 menit.

Bukan hanya Raducanu, sejumlah petenis lain juga terpaksa angkat koper lebih awal. Mengutip laporan resmi WTA pada Selasa (17/3/2026), Sonay Kartal turut mengundurkan diri akibat cedera punggung bagian bawah.

Cedera serupa sebelumnya juga memaksa Kartal mundur dari babak keempat Indian Wells saat melawan Elena Rybakina. Padahal, ia sempat tampil mengejutkan dengan menumbangkan petenis top seperti Emma Navarro dan Madison Keys.

Nasib malang juga menimpa petenis muda Australia, Maya Joint. Petenis berusia 19 tahun itu mundur karena masalah punggung bawah, memperpanjang tren negatifnya sejak Januari lalu.

Menyusul mundurnya tiga petenis tersebut, Maria Sakkari dan Jaqueline Cristian kini naik menjadi unggulan. Sementara itu, tiga slot kosong di babak utama akan diisi oleh petenis kualifikasi atau lucky loser.

Meski beberapa nama besar absen, Miami Open 2026 tetap diprediksi berlangsung panas. Seluruh penghuni peringkat 10 besar WTA dipastikan berpartisipasi, termasuk sang juara bertahan sekaligus kampiun Indian Wells terbaru, Aryna Sabalenka.

Sabalenka, yang kini menyandang status peringkat satu dunia, dijadwalkan menghadapi petenis Amerika Serikat, Ann Li, atau kontestan dari babak kualifikasi pada pertandingan pembukanya.

Babak pertama Miami Open akan dimulai pada Selasa waktu setempat, setelah sebelumnya babak kualifikasi sempat terganggu oleh hujan deras pada Minggu (15/3).

