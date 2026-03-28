Aryna Sabalenka Siap Tempur Hadapi Coco Gauff di Miami Terbuka

PANGGUNG final Miami Terbuka Sabtu ini dipastikan akan membara. Petenis nomor satu dunia, Aryna Sabalenka, menyatakan kesiapannya untuk melakukan "apa pun yang diperlukan" demi mempertahankan gelar juara saat menghadapi petenis peringkat empat dunia, Coco Gauff.
Pertemuan ini menjadi babak baru dalam rivalitas sengit keduanya. Sejauh ini, Sabalenka dan Gauff berbagi angka sama kuat dalam 12 pertemuan sebelumnya. Salah satu momen paling ikonik dalam persaingan mereka adalah saat Gauff menumbangkan Sabalenka di final Roland Garros tahun lalu untuk meraih gelar Grand Slam keduanya.
Meski dihantui sejarah rivalitas yang ketat, Sabalenka menegaskan tidak ingin terjebak pada catatan masa lalu. Petenis Belarusia ini memilih fokus pada perkembangan terkini sang lawan di lapangan.
"Saya tidak pernah menoleh ke belakang saat melawan siapa pun. Tidak peduli bagaimana catatan pertemuan kami. Saya selalu menganggap pertandingan melawan pemain mana pun sebagai laga baru, seolah melawan pemain baru," ujar Sabalenka.
Sabalenka saat ini tengah berada di puncak performa. Ia mengincar sejarah dengan menyabet gelar "Sunshine Double" (juara Indian Wells dan Miami berturut-turut). Hebatnya, ia melaju ke final Miami Open tanpa kehilangan satu set pun, termasuk kemenangan meyakinkan atas Elena Rybakina di semifinal.
"Akan banyak reli, emosi, agresi, dan kegembiraan. Saya akan datang pada hari Sabtu dengan mentalitas siap melakukan apa pun untuk menang. Saya akan bertarung dan memberikan yang terbaik di setiap poin," tambahnya.
Di sisi lain, jalan Coco Gauff menuju final terbilang cukup berliku. Ia harus berjuang melalui laga tiga set di empat pertandingan pertamanya sebelum akhirnya tampil dominan melawan Karolina Muchova di semifinal.
Gauff mengakui bahwa performanya belum sepenuhnya sempurna, terutama terkait masalah servis dan double faults yang kerap menghantuinya. Namun, kemenangan atas Muchova memberikan suntikan kepercayaan diri yang besar, terutama pada pukulan forehand-nya.
"Khususnya dengan servis saya, rasanya seolah saya tidak seharusnya berada di posisi saya sekarang. Namun tenis tidak berbohong, bola tidak berbohong, jadi saya hanya harus percaya pada diri sendiri," ungkap petenis asal Amerika Serikat tersebut.
Bagi Gauff, laga final ini terasa sangat istimewa. Selain karena lokasi turnamen yang hanya berjarak satu jam dari rumahnya di Delray Beach, ia juga memiliki rekor impresif 9-0 di final lapangan keras.
Gauff sempat ragu untuk tampil di Miami karena masalah saraf pada lengan kirinya saat di Indian Wells. Namun, ambisi besar untuk meraih trofi bergengsi ini mengalahkan rasa sakitnya. "Turnamen ini sangat berarti dan berada di final adalah hal yang luar biasa," pungkasnya. (AFP/Z-2)
Duel raksasa di semifinal Miami Terbuka 2026! Aryna Sabalenka tantang Elena Rybakina demi misi Sunshine Double. Simak ulasan pertandingan dan hasil lengkapnya di sini.
Aryna Sabalenka tampil dominan di Miami Open, sementara Daniil Medvedev harus angkat koper setelah kalah dramatis dari Francisco Cerundolo.
Sebastian Korda melangkah ke babak selanjutnya Miami Terbuka usai menundukan Carlos Alcaraz 6-3, 5-7, 6-4.
Aryna Sabalenka secara terbuka menyatakan kemungkinan tidak akan kembali berlaga di turnamen level WTA 1000 tersebut menyusul komentar pedas dari sang direktur turnamen, Salah Tahlak.
Emma Raducanu resmi mundur dari Miami Open 2026 karena sakit. Selain Raducanu, Sonay Kartal & Maya Joint juga absen akibat cedera. Simak update terbarunya!
Petenis AS Coco Gauff tampil dominan mengalahkan Karolina Muchova untuk amankan tiket final Miami Terbuka pertama kalinya.
Aryna Sabalenka tampil dominan di Miami Open, sementara Daniil Medvedev harus angkat koper setelah kalah dramatis dari Francisco Cerundolo.
Keputusan Coco Gauff untuk tetap tampil di Miami Terbuka diambil setelah ia terpaksa mundur di babak keempat Indian Wells saat melawan Alex Eala akibat cedera lengan kiri.
Petenis Filipina Alexandra Eala menumbangkan petenis veteran Rumania, Sorana Cirstea, di putaran ketiga Dubai Duty Free Tennis Championships, Kamis (19/2) WIB.
Elina Svitolina menundukkan unggulan ketiga asal Amerika Serikat, Coco Gauff, dua set langsung 6-1 dan 6-2, Selasa (27/1) malam.
