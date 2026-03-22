NBA: Shai Gilgeous-Alexander Cetak 40 Poin, LeBron James Ukir Rekor 1.612 Laga

SHAI Gilgeous-Alexander tampil gemilang dengan 40 poin untuk membawa Oklahoma City Thunder menang 132-111 atas Washington Wizards sekaligus memperpanjang rekor kemenangan beruntun menjadi 11 laga, di saat LeBron James mencatat sejarah baru dengan memainkan laga musim reguler NBA ke-1.612.

Shai Gilgeous-Alexander kembali menunjukkan kualitasnya sebagai MVP NBA dengan mencetak 40 poin ketujuhnya musim ini saat Oklahoma City Thunder menundukkan Washington Wizards 132-111, Sabtu waktu setempat.

Kontribusi penting juga datang dari Chet Holmgren yang membukukan 18 poin dan 10 rebound. Sementara Isaiah Hartenstein tampil impresif dengan sembilan poin, 20 rebound, dan 10 assist.

Laga sempat diwarnai insiden perkelahian di kuarter kedua yang berujung pada pengusiran empat pemain. Keributan terjadi saat waktu tersisa 27 detik ketika Thunder memimpin 68-63.

Forward Thunder Jaylin Williams terlibat kontak dengan Justin Champagnie sebelum Ajay Mitchell mendekat dan terkena pukulan di wajah yang memicu perkelahian. Situasi semakin memanas hingga sejumlah pemain terjatuh di dekat garis lapangan.

Setelah situasi dikendalikan oleh wasit, Champagnie, Williams, Mitchell, serta Cason Wallace diusir keluar lapangan.

Pelatih Thunder Mark Daigneault menilai timnya mampu merespons situasi tersebut dengan baik. "Itu adalah situasi emosional, dan semua orang kompetitif serta bersemangat setelah itu," kata Daigneault dikutip dari AFP, Minggu (22/3).

"Tetapi jika Anda seorang pesaing sejati, Anda menyalurkan hal itu ke dalam eksekusi, dan itulah yang menurut saya kami lakukan. Kami menjadi lebih baik sejak saat itu, begitulah cara Anda menangani situasi tersebut. Saya pikir itu adalah momen pembelajaran yang baik dan pertumbuhan yang baik bagi kami," imbuhnya.

Di laga lain, Los Angeles Lakers memperpanjang kemenangan beruntun menjadi sembilan setelah menundukkan Orlando Magic 105-104 lewat tembakan tiga angka Luke Kennard saat waktu tersisa 0,6 detik.

Pertandingan tersebut juga menjadi momen bersejarah bagi LeBron James yang mencatatkan laga musim reguler ke-1.612 dalam kariernya.

"Saya tahu begitu saya melangkah ke lapangan bahwa saya memecahkan rekor, dan itu adalah hal yang cukup keren," kata James.

"Saya katakan tempo hari, hal terbaik yang dapat Anda lakukan untuk rekan tim adalah dengan selalu tersedia dan saya telah mencoba untuk selalu tersedia sepanjang karier saya, dua dekade lebih, untuk rekan-rekan saya," imbuhnya.

San Antonio Spurs yang berada di posisi kedua Wilayah Barat juga melanjutkan tren positif dengan kemenangan kelima beruntun usai mengalahkan Indiana Pacers 134-119. Keldon Johnson dan Dylan Harper masing-masing mencetak 24 poin, sementara Victor Wembanyama menambahkan 20 poin.

Di Houston, 27 poin dari Kevin Durant membawa Houston Rockets mengalahkan Miami Heat 123-122. Tripoin Durant pada sisa waktu 3:35 juga membuatnya melampaui torehan 32.292 poin milik Michael Jordan dan naik ke posisi kelima daftar pencetak poin sepanjang masa NBA.

"Ini sangat berarti. Saya sangat bersyukur bisa melakukan ini di sini untuk basis penggemar yang menunjukkan begitu banyak cinta dan dukungan kepada saya di setiap pertandingan," kata Durant.

"Saya bersyukur berada di sini dan untuk perjalanan luar biasa yang telah dilalui ini. Saya menantikan untuk terus melanjutkannya," sambungnya.

Sementara itu, Cleveland Cavaliers menang 111-106 atas New Orleans Pelicans, dan Atlanta Hawks menaklukkan Golden State Warriors dengan skor 126-110. (H-4)