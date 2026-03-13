Rekor 63 Tahun Tumbang, Shai Gilgeous-Alexander Lampaui Catatan Wilt Chamberlain

Shai Gilgeous-Alexander.(Dok.Nate Billings)

BINTANG Shai Gilgeous-Alexander mencatatkan namanya dalam sejarah bola basket setelah memecahkan rekor lama milik legenda Wilt Chamberlain dalam kompetisi National Basketball Association. Guard andalan Oklahoma City Thunder tersebut berhasil mencatatkan rekor pertandingan beruntun dengan setidaknya 20 poin terbanyak dalam sejarah liga.

Rekor tersebut tercipta setelah Gilgeous-Alexander mencetak lebih dari 20 poin dalam pertandingan melawan Boston Celtics. Dalam laga itu, ia tampil impresif dengan mencetak 35 poin dan membantu Thunder meraih kemenangan tipis 104–102. Catatan tersebut membuatnya mencetak 20 poin atau lebih dalam 127 pertandingan secara berturut-turut.

Pencapaian ini melampaui rekor sebelumnya yang dipegang oleh Wilt Chamberlain. Legenda NBA tersebut mencatatkan 126 pertandingan berturut-turut dengan minimal 20 poin pada musim 1963. Rekor itu bertahan selama lebih dari enam dekade sebelum akhirnya berhasil dilampaui oleh Gilgeous-Alexander.

Rentetan konsistensi mencetak angka yang ditunjukkan pemain asal Kanada tersebut dimulai sejak akhir 2024 dan terus berlanjut sepanjang musim NBA berikutnya. Konsistensi tersebut dinilai luar biasa karena mempertahankan performa mencetak poin tinggi dalam waktu lama di liga dengan jadwal pertandingan yang padat dan tingkat persaingan yang sangat ketat.

Selain memecahkan rekor bersejarah, performa Gilgeous-Alexander sepanjang musim juga menjadikannya sebagai salah satu pemain paling menonjol di NBA saat ini. Ia menjadi tulang punggung serangan Oklahoma City Thunder sekaligus membantu timnya bersaing di papan atas klasemen wilayah barat.

Dalam beberapa musim terakhir, Gilgeous-Alexander berkembang menjadi salah satu guard terbaik di liga. Kemampuannya mencetak poin dari berbagai situasi, baik melalui penetrasi ke area paint maupun tembakan jarak menengah, membuatnya sulit dihentikan oleh pertahanan lawan.

Rekor yang ia ciptakan juga semakin memperkuat posisinya sebagai kandidat kuat dalam perebutan penghargaan pemain paling berharga atau Most Valuable Player (MVP) musim ini. Banyak analis menilai performa stabilnya menjadi faktor penting dalam kebangkitan Thunder sebagai salah satu tim muda yang paling menjanjikan di NBA.

Bagi penggemar bola basket, pencapaian ini menjadi momen penting karena sebuah rekor legendaris yang telah bertahan selama lebih dari 60 tahun akhirnya berhasil dipecahkan. Gilgeous-Alexander pun kini menorehkan namanya sejajar dengan para pemain besar dalam sejarah NBA. (Yahoo Sports; NBA Statistics Database; Basketball Reference/P-3)