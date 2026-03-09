NBA : Wembanyama Pimpin Spurs Hancurkan Rockets, Lakers Tekuk Knicks

San Antonio Spurs(Instagram/@spurs)

Dominasi Victor Wembanyama kian tak terbendung saat membawa San Antonio Spurs memberikan pernyataan tegas di zona playoff NBA melalui kemenangan telak 145-120 atas Houston Rockets, Senin (9/3) waktu setempat.

Bintang asal Prancis tersebut mengemas 29 poin dan menjadi motor serangan dalam laga yang diwarnai hujan 21 tembakan tiga angka oleh Spurs.

Wembanyama tampil perkasa di kedua ujung lapangan dengan tambahan delapan rebound, empat blok, dan dua steal. Performa impresifnya didukung oleh Stephon Castle yang menyumbang 23 poin, serta De'Aaron Fox dan Keldon Johnson yang masing-masing mendulang 20 poin.

"Sangat menyenangkan, tim lawan kesulitan memahami permainan kami. Semua orang bisa melepaskan tembakan dari mana saja di lapangan, jadi kami punya jawaban untuk siapa pun. Ini semua tentang momentum. Kami memiliki pemain yang bermain dengan percaya diri. Sangat indah untuk dilihat," ujar Wembanyama dikutip dari AFP.

Kemenangan ini mengukuhkan Spurs sebagai tim paling konsisten menjelang akhir musim reguler. Saat ini, Spurs duduk di peringkat kedua Wilayah Barat dengan rekor 47-17 setelah memenangi 15 dari 16 pertandingan terakhir mereka.

Di laga lain, Los Angeles Lakers berhasil mengatasi absennya LeBron James yang menderita cedera siku kiri untuk menundukkan New York Knicks 110-97. Luka Doncic tampil sebagai pahlawan dengan torehan 35 poin, termasuk lima tembakan tiga angka, guna memastikan kemenangan wire-to-wire di Los Angeles.

Doncic dan Austin Reaves bahu-membahu mencetak total 60 poin untuk meredam agresivitas Knicks. Pelatih Lakers, JJ Redick, memuji upaya kolektif timnya dalam mematikan serangan lawan.

"Malam ini hanya ada satu kunci, yaitu upaya berlipat ganda. Kami melakukan itu sepanjang pertandingan, bukan hanya dalam rentang waktu singkat. Ini akan menjadi pertandingan yang sengit dan tangguh yang harus kami menangkan dengan kerja keras, dan kami berhasil melakukannya," kata Redick.

Dari kubu Knicks, Karl-Anthony Towns memimpin perolehan angka dengan 25 poin, disusul Jalen Brunson dengan 24 poin. Hasil ini membawa Lakers ke peringkat kelima Wilayah Barat dengan rekor 39-25.

Sementara itu, Jayson Tatum terus menunjukkan tren positif pascapulih dari cedera panjang. Ia mencetak 20 poin saat Boston Celtics menang 109-98 atas Cleveland Cavaliers. Jaylen Brown menjadi pencetak angka terbanyak Celtics dengan 23 poin.

"Saya tidak bisa berhenti mengungkapkan betapa bahagianya saya berada di sini untuk bermain, bersama tim, bersama rekan-rekan, bersaing, melakukan aksi, hingga melakukan kesalahan. Saya hanya senang bisa berada di luar sana," tutur Tatum yang baru kembali setelah absen hampir 300 hari akibat cedera achilles.

