Comeback Manis Jayson Tatum: Celtics Hajar Mavericks di TD Garden

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
GEMURUH penonton di TD Garden menyambut kembalinya sang pahlawan, Jayson Tatum, saat Boston Celtics menundukkan Dallas Mavericks dengan skor meyakinkan 120-100, Sabtu (7/3) WIB. Laga lanjutan NBA ini menjadi momen emosional bagi Tatum yang sebelumnya harus menepi selama hampir 10 bulan akibat cedera parah pada tendon Achilles kanannya.
Dalam laga perdana pasca-pemulihan tersebut, Tatum langsung mencatatkan double-double dengan koleksi 15 poin, 12 rebound, dan tujuh assist. Meski belum pulih 100 persen, kontribusinya selama 27 menit bermain sangat terasa bagi kolektivitas tim. Tim pelatih menerapkan pembatasan menit bermain secara bertahap dalam sesi singkat lima hingga enam menit per kuarter guna menjaga kondisi fisik sang bintang.
Penampilan ini merupakan aksi pertama Tatum sejak dihantam cedera pada gim keempat semifinal Wilayah Timur melawan New York Knicks, Mei tahun lalu. Meski sempat kesulitan di awal laga dengan gagal dalam enam tembakan pertamanya, Tatum tetap menjadi poros serangan yang membuka ruang bagi rekan setimnya.
Absennya ketajaman Tatum di awal laga mampu ditutup dengan sempurna oleh Jaylen Brown. Ia menjadi motor serangan utama Celtics dengan mengemas 24 poin, tujuh rebound, dan tujuh assist. Kemenangan ini sekaligus menandai tren positif Boston yang berhasil menyapu bersih empat kemenangan dari lima pertandingan terakhir mereka.
Derrick White turut memberikan kontribusi krusial dengan sumbangan 20 poin. Di bawah arahan Joe Mazzulla, Celtics memegang kendali penuh permainan sejak kuarter pertama hingga peluit panjang dibunyikan.
Di kubu tim tamu, perhatian tertuju pada bintang muda pilihan nomor satu draft NBA 2025, Cooper Flagg. Dalam debutnya di TD Garden, Flagg tampil menjanjikan dengan torehan 16 poin, delapan rebound, dan enam assist. Klay Thompson pun mencoba membantu dengan tambahan 19 poin, namun performa kolektif Mavericks belum cukup kuat untuk menghindarkan mereka dari enam kekalahan beruntun.
Naji Marshall menyumbangkan 13 poin bagi Dallas, yang kini tengah berada dalam tekanan besar untuk segera melakukan evaluasi mendalam sebelum melanjutkan rangkaian pertandingan tandang di wilayah Timur.
Boston Celtics kini menyisakan 19 pertandingan di musim reguler, termasuk 11 laga kandang. Sisa jadwal ini akan dimanfaatkan maksimal oleh manajemen untuk mengembalikan ritme permainan terbaik Jayson Tatum demi misi meraih gelar di babak playoff. (Ant/P-4)
Dominasi Victor Wembanyama kian tak terbendung saat membawa San Antonio Spurs memberikan pernyataan tegas di zona playoff NBA melalui kemenangan telak 145-120 atas Houston Rockets, Senin (9/3
Secara keseluruhan, dalam 41 pertandingan yang telah dilakoni musim ini, Yanic Konan Niederhauser membukukan rata-rata 4,3 poin per laga (ppg) dan 2,9 rebound per laga (rpg).
BINTANG Los Angeles atau LA Lakers, LeBron James, kembali mengukir tinta emas dalam sejarah NBA dengan memecahkan rekor tembakan masuk (field goals) terbanyak sepanjang masa.
OKLAHOMA City Thunder sukses menundukkan New York Knicks dengan skor tipis 103-100 dalam laga lanjutan NBA di Madison Square Garden, Kamis (5/3).
DENVER Nuggets meraih kemenangan dramatis 128-125 atas Utah Jazz dalam lanjutan NBA, Selasa (3/3). Jamal Murray tampil gemilang dengan torehan 45 poin
Anfernee Simons menjadi bintang kemenangan Boston Celtics atas New Orleans Pelicans lewat torehan 25 poin termasuk enam tembakan tiga angka.
Jalen Brunson memimpin timnya meraih kemenangan kedua beruntun di awal musim NBA 2025/2026 setelah menumbangkan Boston Celtics 105-95 di Madison Square Garden, Sabtu (25/10) WIB.
Pebasket Boston Celtics Jaylen Brown mengalami cedera hamstring kaki kiri saat laga pramusim melawan Toronto Raptors atau menjelang dimulainya NBA 2025-2026.
Dalam peran barunya, Jayson Tatum akan memberikan arahan kepada para pemain mengenai pengembangan diri, profesionalisme, serta manajemen waktu dan karier sebagai atlet mahasiswa.
Grup yang dimiliki William Chisholm, secara resmi mengambil alih kepemilikan mayoritas Boston Celtics, setelah Dewan Gubernur NBA memberikan persetujuan penuh atas akuisisi tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved