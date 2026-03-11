Bam Adebayo Cetak 83 Poin, Rekor Kobe Bryant Resmi Terpatahkan di NBA

Headline
Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.
Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.
SEJARAH besar tercipta di kompetisi basket kasta tertinggi dunia, NBA. Bintang Miami Heat, Bam Adebayo, tampil fenomenal dengan mencetak 83 poin saat membawa timnya melumat Washington Wizards 150-129 di Kaseya Center, Rabu (11/3) WIB.
Torehan 83 poin tersebut membuat Adebayo resmi melewati rekor 81 poin milik legenda NBA, Kobe Bryant, yang dicetak pada tahun 2006 silam. Kini, Adebayo duduk di peringkat kedua sebagai pencetak poin terbanyak dalam satu laga sepanjang sejarah NBA, hanya kalah dari rekor abadi Wilt Chamberlain dengan 100 poin pada 1962.
Adebayo menunjukkan tanda-tanda malam bersejarah sejak awal laga. Di kuarter pertama saja, ia sudah memberondong ring Wizards dengan 31 poin. Saat memasuki jeda babak pertama (halftime), koleksi poinnya sudah mencapai 43 angka.
Pelatih Miami Heat, Erik Spoelstra, mengaku sempat tidak menyangka performa anak asuhnya akan sejauh ini.
"Momen ini datang begitu saja. Begitu dia mencapai angka 70, kami tahu kami sedang menyaksikan sesuatu yang sangat spesial dan bersejarah," ujar Spoelstra.
|Pemain
|Poin
|Tahun
|Wilt Chamberlain
|100
|1962
|Bam Adebayo
|83
|2026
|Kobe Bryant
|81
|2006
|Luka Doncic
|73
|2024
Tidak hanya soal poin total, Adebayo juga menghancurkan rekor NBA dalam hal tembakan bebas. Ia berhasil memasukkan 36 dari total 43 percobaan free throw.
Angka ini memecahkan rekor sebelumnya yang dipegang Adrian Dantley dan Wilt Chamberlain (28 tembakan masuk) serta Dwight Howard (39 percobaan).
Secara keseluruhan, Adebayo mencatatkan akurasi 20 dari 43 tembakan lapangan (FG) dan 7 dari 22 tembakan tiga angka. Performa ini jauh melampaui rata-rata poin musimannya yang berada di angka 18,9 poin per pertandingan.
Usai laga, Adebayo tampak emosional saat ditanya mengenai keberhasilannya melewati rekor Kobe Bryant, sosok yang menjadi idolanya sejak kecil.
"Bisa mencetak 83 poin dan melewati Bryant, dalam pikiran saya saya bertanya-tanya: apa yang akan dia katakan kepada saya? Dia mungkin akan bilang, 'Lakukan lagi'. Ini momen yang sangat sureal berada di daftar yang sama dengan orang yang Anda idolakan saat tumbuh dewasa," ungkap Adebayo.
Kemenangan ini menjadi kemenangan keenam beruntun bagi Miami Heat yang kini mencatatkan rekor menang-kalah 37-29 di musim 2025/2026. Sementara bagi Washington Wizards, kekalahan ini menjadi yang kesembilan secara berturut-turut. (Z-10)
Dominasi Victor Wembanyama kian tak terbendung saat membawa San Antonio Spurs memberikan pernyataan tegas di zona playoff NBA melalui kemenangan telak 145-120 atas Houston Rockets, Senin (9/3
Secara keseluruhan, dalam 41 pertandingan yang telah dilakoni musim ini, Yanic Konan Niederhauser membukukan rata-rata 4,3 poin per laga (ppg) dan 2,9 rebound per laga (rpg).
Bintang Boston Celtics Jayson Tatum resmi kembali ke lapangan setelah absen 10 bulan! Simak statistiknya saat bawa Celtics bungkam Dallas Mavericks di TD Garden
BINTANG Los Angeles atau LA Lakers, LeBron James, kembali mengukir tinta emas dalam sejarah NBA dengan memecahkan rekor tembakan masuk (field goals) terbanyak sepanjang masa.
OKLAHOMA City Thunder sukses menundukkan New York Knicks dengan skor tipis 103-100 dalam laga lanjutan NBA di Madison Square Garden, Kamis (5/3).
Shaquille O’Neal merenovasi mobil yang pernah dikendarai mendiang Kobe Bryant untuk hadiah kelauarga legenda NBA itu.
Sepasang sepatu Adidas EQT Top 10 yang dikenakan legenda NBA Kobe Bryant di laga pertamanya sebagai starter bersama Los Angeles Lakers terjual seharga US$240.000.
Sepatu yang digunakan legenda Los Angeles Lakers Kobe Bryant kala dia mengalami cedera Achilles tendon pada 2013 terjual seharga US$660 ribu atau sekitar Rp10,8 miliar.
Loker legenda basket Amerika Serikat, Kobe Bryant dan jersei legenda sepak bola Argentina, Diego Maradona dilelang di acara lelang memorabilia
Patung itu menampilkan Bryant menggunakan nomor punggung 8 sedang mengacungkan telunjuk tangan kanannya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved