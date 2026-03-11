Bam Adebayo Cetak 83 Poin, Rekor Kobe Bryant Resmi Terpatahkan di NBA

Bam Adebayo cetak 83 Poin saat membawa timnya melumat Washington Wizards 150-129 di Kaseya Center, Rabu (11/3) WIB.(Dok. AFP)

SEJARAH besar tercipta di kompetisi basket kasta tertinggi dunia, NBA. Bintang Miami Heat, Bam Adebayo, tampil fenomenal dengan mencetak 83 poin saat membawa timnya melumat Washington Wizards 150-129 di Kaseya Center, Rabu (11/3) WIB.

Torehan 83 poin tersebut membuat Adebayo resmi melewati rekor 81 poin milik legenda NBA, Kobe Bryant, yang dicetak pada tahun 2006 silam. Kini, Adebayo duduk di peringkat kedua sebagai pencetak poin terbanyak dalam satu laga sepanjang sejarah NBA, hanya kalah dari rekor abadi Wilt Chamberlain dengan 100 poin pada 1962.

Dominasi Sejak Kuarter Pertama

Adebayo menunjukkan tanda-tanda malam bersejarah sejak awal laga. Di kuarter pertama saja, ia sudah memberondong ring Wizards dengan 31 poin. Saat memasuki jeda babak pertama (halftime), koleksi poinnya sudah mencapai 43 angka.

Pelatih Miami Heat, Erik Spoelstra, mengaku sempat tidak menyangka performa anak asuhnya akan sejauh ini.

"Momen ini datang begitu saja. Begitu dia mencapai angka 70, kami tahu kami sedang menyaksikan sesuatu yang sangat spesial dan bersejarah," ujar Spoelstra.

Daftar Pencetak Poin Tertinggi dalam Satu Laga NBA:

Pemain Poin Tahun Wilt Chamberlain 100 1962 Bam Adebayo 83 2026 Kobe Bryant 81 2006 Luka Doncic 73 2024

Hancurkan Rekor Tembakan Bebas

Tidak hanya soal poin total, Adebayo juga menghancurkan rekor NBA dalam hal tembakan bebas. Ia berhasil memasukkan 36 dari total 43 percobaan free throw.

Angka ini memecahkan rekor sebelumnya yang dipegang Adrian Dantley dan Wilt Chamberlain (28 tembakan masuk) serta Dwight Howard (39 percobaan).

Secara keseluruhan, Adebayo mencatatkan akurasi 20 dari 43 tembakan lapangan (FG) dan 7 dari 22 tembakan tiga angka. Performa ini jauh melampaui rata-rata poin musimannya yang berada di angka 18,9 poin per pertandingan.

Penghormatan untuk Sang Idola

Usai laga, Adebayo tampak emosional saat ditanya mengenai keberhasilannya melewati rekor Kobe Bryant, sosok yang menjadi idolanya sejak kecil.

"Bisa mencetak 83 poin dan melewati Bryant, dalam pikiran saya saya bertanya-tanya: apa yang akan dia katakan kepada saya? Dia mungkin akan bilang, 'Lakukan lagi'. Ini momen yang sangat sureal berada di daftar yang sama dengan orang yang Anda idolakan saat tumbuh dewasa," ungkap Adebayo.

Kemenangan ini menjadi kemenangan keenam beruntun bagi Miami Heat yang kini mencatatkan rekor menang-kalah 37-29 di musim 2025/2026. Sementara bagi Washington Wizards, kekalahan ini menjadi yang kesembilan secara berturut-turut. (Z-10)