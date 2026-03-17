Max Strus Kembali Bela Cleveland Cavaliers Usai Absen 67 Laga

Pebasket Cleveland Cavaliers Max Strus berusaha melakukan rebound di laga NBA kontra Dallas Mavericks.(AFP/DAVID LIAM KYLE / NBAE / GETTY IMAGES)

PENANTIAN panjang Cleveland Cavaliers akhirnya berakhir. Forward andalan mereka, Max Strus, resmi melakoni laga perdananya di musim NBA 2025-2026 saat menjamu Dallas Mavericks di Rocket Mortgage FieldHouse, Senin (16/3) WIB. Meski diwarnai performa impresif sang pemain, sayangnya Cavaliers harus menyerah dari tim tamu dengan skor akhir 120-130.

Comeback Emosional Setelah Absen Panjang

Max Strus kembali ke lapangan setelah menepi cukup lama akibat cedera kaki kiri yang memaksanya melewatkan 67 pertandingan musim ini.

Strus menderita jones fracture, keretakan pada tulang yang menghubungkan jari kelingking kaki dengan bagian dasar telapak, saat menjalani sesi latihan pramusim. Cedera serius tersebut membuatnya harus naik meja operasi pada 26 Agustus 2025 silam.

Baca juga : Max Strus Dipastikan Absen Lebih Lama Membela Cleveland Cavaliers

Momen kembalinya Strus terjadi di kuarter pertama, tepatnya saat waktu tersisa 4 menit 53 detik. Tidak butuh waktu lama bagi pebasket bertinggi 1,96 meter ini untuk menunjukkan taringnya.

Hanya dalam 75 detik pertama sejak menginjakkan kaki di lapangan, Strus langsung melesakkan dua tembakan tiga angka beruntun dari sisi kiri lapangan yang membakar semangat publik tuan rumah.

Suntikan Energi dari Bangku Cadangan

Pelatih kepala Cleveland Cavaliers, Kenny Atkinson, memang telah merencanakan batasan waktu bermain (minutes restriction) bagi Strus dalam laga debut musimnya ini.

Baca juga : Donovan Mitchell Menggila, Cleveland Cavaliers Hancurkan Philadelphia 76ers

Sebelum pertandingan, Atkinson memproyeksikan Strus akan bermain di kisaran 20 hingga 24 menit guna menjaga kondisi fisiknya.

Bagi sang pelatih, kembalinya Strus bukan sekadar soal statistik di atas kertas, melainkan soal mentalitas tim. Atkinson menekankan betapa pentingnya kehadiran Strus bagi dinamika skuad Cavaliers musim ini.

"Atas apa yang dia alami sepanjang masa jeda musim dan perjuangannya untuk kembali, hari ini terasa emosional dan menyenangkan melihatnya (Max Strus) kembali," ujar Atkinson.

Atkinson juga menambahkan bahwa kehadiran Strus memberikan suntikan energi tersendiri bagi tim, baik saat berada di ruang ganti maupun ketika beraksi di atas lapangan.

Menatap Fase Akhir Musim Reguler

Sayangnya, torehan dua tembakan tiga angka cepat Strus tidak cukup untuk membawa Cavaliers mengamankan kemenangan. Dallas Mavericks tampil lebih solid dan menutup laga dengan keunggulan sepuluh poin.

Kendati kalah, kembalinya Strus menjadi angin segar bagi rotasi pemain Cavaliers. Pada musim 2024-2025 lalu, Strus merupakan pilar penting dengan catatan rata-rata 9,4 point per game (ppg), 4,3 rebound per game (rpg), dan 3,2 assist per game (apg) dalam 50 pertandingan.

Hadirnya kembali penembak jitu ini diharapkan mampu memperkuat kedalaman skuad Cavaliers saat mereka memasuki fase krusial di akhir musim reguler NBA 2025-2026 demi mengamankan posisi terbaik di babak playoff. (Ant/Z-1)