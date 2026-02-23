LeBron James Ukir Sejarah Baru, Jadi Pemain Pertama yang Tembus 43.000 Poin

Headline
MEGABINTANG Los Angeles Lakers, LeBron James, kembali menulis ulang buku sejarah NBA dengan pencapaian yang luar biasa. Dalam laga penuh gengsi melawan rival abadi, Boston Celtics, pada hari Minggu, James resmi menjadi pemain pertama dalam sejarah liga yang berhasil menembus angka 43.000 poin sepanjang karier musim regulernya.
Momen bersejarah tersebut tercipta melalui sebuah layup apik di pertengahan kuarter ketiga. Sayangnya, rekor fenomenal ini harus diwarnai dengan hasil pahit bagi timnya, di mana Lakers terpaksa menyerah kalah 111-89 dari sang rival di markas sendiri. Meski demikian, aksi individu James tetap menjadi sorotan utama yang sekaligus mempertegas dominasinya sebagai pencetak angka terbanyak sepanjang masa.
Pencapaian ini diraih atlet basket itu tepat pada penampilannya yang ke-1600 di musim reguler. Ia kini semakin jauh meninggalkan para legenda basket lainnya dalam daftar skor sepanjang masa.
James duduk nyaman di posisi puncak, melampaui rekor Kareem Abdul-Jabbar yang mengoleksi 38.387 poin, serta nama-nama besar seperti Karl Malone, Kobe Bryant, dan Michael Jordan.
Meski kini telah menginjak usia 41 tahun, performa fisik dan ketajaman James tetap berada di level elit, terbukti dengan kontribusi 20 poin, lima assist, empat rebound, dua steal, dan satu blok dalam 34 menit bermain.
Di balik kemeriahan rekor poin tersebut, musim ini juga membawa dinamika tersendiri bagi perjalanan karier sang "King James". Meski baru saja menerima kehormatan All-Star untuk ke-22 kalinya, rekor impresif James dalam jajaran All-NBA selama 21 tahun berturut-turut dipastikan akan terhenti musim ini. Hal ini terjadi karena ia tidak akan memenuhi syarat minimum 65 pertandingan yang ditetapkan liga untuk meraih penghargaan akhir musim.
Kendati demikian, motivasi James nampaknya belum surut. Selain rekor poin, ia kini berada di ambang sejarah besar lainnya. James hanya membutuhkan 12 penampilan lagi untuk melampaui rekor Robert Parish sebagai pemain dengan jumlah pertandingan terbanyak dalam sejarah NBA.
Sumber: theScore, Hypebeast
