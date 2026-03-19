NBA dan Coca-Cola Resmi Reuni, Sprite Kembali Jadi Minuman Ringan Resmi

LIGA Bola Basket Amerika Serikat (NBA) dan The Coca-Cola Company resmi mengumumkan kemitraan pemasaran global baru yang menandai kembalinya Sprite sebagai Mitra Minuman Ringan Global Resmi liga tersebut.
Langkah ini menghidupkan kembali salah satu kolaborasi paling ikonik dalam sejarah pemasaran olahraga yang telah membentuk budaya basket selama puluhan tahun.
Kemitraan ini bukanlah hal baru bagi kedua belah pihak. The Coca-Cola Company pertama kali bermitra dengan NBA pada 1986. Selama hampir tiga dekade, Sprite telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari ekosistem basket, mulai dari kampanye Obey Your Thirst yang fenomenal di Amerika Utara hingga berbagai turnamen streetball di Asia dan aktivasi budaya di Eropa serta Afrika.
Kembalinya Sprite ke pangkuan NBA bertujuan untuk menciptakan pengalaman baru bagi penggemar di era digital.
Selain menjadi sponsor utama Slam Dunk Contest pada periode 2003-2016, ke depannya Sprite akan hadir di berbagai panggung besar NBA, termasuk ajang NBA Global Games.
"Sprite selalu menjadi merek yang merayakan individualitas dan ekspresi diri, nilai-nilai yang beresonansi mendalam dengan penggemar bola basket di seluruh dunia," ujar Kerry Tatlock, EVP Global Marketing Partnerships and Media NBA.
"Kami sangat senang menyambut kembali Sprite ke keluarga NBA dan menantikan kolaborasi dalam cara-cara baru bagi penggemar untuk menikmati permainan ini," lanjutnya.
Senada dengan hal tersebut, Manolo Arroyo, EVP dan Global Chief Marketing Officer The Coca-Cola Company, menekankan bahwa basket adalah bagian dari DNA Sprite.
"Bersatu kembali dengan NBA adalah tentang menciptakan masa depan bersama—bereksperimen dengan pengalaman penggemar yang baru dan menjelajahi format yang sedang berkembang. Bola basket bukan sekadar permainan; ini adalah mesin budaya global," ungkapnya.
Untuk memperkuat pesan orisinalitas, Sprite menggandeng bintang Minnesota Timberwolves sekaligus MVP NBA All-Star Game 2026, Anthony Edwards.
Edwards dinilai sebagai representasi sempurna dari generasi baru bintang global yang pengaruhnya melampaui lapangan basket.
"Saya senang bahwa Sprite selalu menjadi merek yang mendorong Anda untuk melakukan sesuatu dengan cara Anda sendiri," kata Anthony Edwards.
"Menjadi bagian dari kemitraan legendaris antara Sprite dan NBA ini sangat luar biasa. Saya bersemangat untuk mewakili merek ini dan menunjukkan kepada generasi berikutnya kekuatan dari tetap setia pada diri sendiri," tambahnya.
Melalui kesepakatan ini, Sprite akan mengaktifkan berbagai program pemasaran terintegrasi, mulai dari konten digital eksklusif hingga program ritel.
Saat ini, Sprite juga telah menjalin kerja sama dengan 17 tim NBA secara individu.
Sebagai bagian dari momentum awal, mereka telah meluncurkan kaleng Sprite edisi terbatas yang menampilkan tim-tim NBA tertentu di pasar yang berpartisipasi, memberikan cara baru bagi penggemar untuk merayakan kebanggaan lokal mereka. (Z-1)
Coca-Cola Indonesia menghadirkan lebih dari 69.000 momen berbuka puasa dan kebersamaan komunitas di berbagai kota di Indonesia.
Pendampingan bank sampah yang dilakukan oleh CCEP Indonesia di Kelurahan Cipinang Melayu sudah berjalan sejak awal tahun 2025.
Berdasarkan data Kemdiktisaintek per Desember 2025, bencana alam di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat berdampak terhadap 18.824 mahasiswa di 60 perguruan tinggi.
Ia menyatakan, keberadaan Persija dengan basis suporter besar menjadikan klub tersebut sebagai aset strategis bagi kerja sama komersial.
Coca-Cola kembali menggandeng V BTS untuk kampanye terbarunya, kali ini dengan konsep yang cukup unik: V tampil sebagai sopir truk Coca-Cola.
Sprite memboyong sejumlah penghargaan untuk kampanye "SpriteFizz", yang mempertegas relevansi budaya lokal dan pendekatan inovatif merek dalam berinteraksi dengan konsumen.
Wajah keduanya bakal bersanding dengan para pemilik warung yang bisa dibuat melalui generator kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).
