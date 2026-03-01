Ragam Kegiatan Ramadan Digelar di Sejumlah Daerah, dari Bazaar hingga Program Sosial

Coca-Cola Indonesia menghadirkan lebih dari 69.000 momen berbuka puasa dan kebersamaan komunitas di berbagai kota di Indonesia, mulai dari Aceh, Jakarta, Surabaya, Banjarmasin, Makassar, hingga Manado.(Dok. Coca Cola Indonesia)

BULAN Ramadan menjadi momen penting bagi masyarakat Indonesia untuk mempererat silaturahim dan berbagi dengan sesama. Di berbagai daerah, kegiatan berbuka puasa bersama, bazaar Ramadan, hingga program sosial mewarnai suasana bulan suci tersebut.

Sejumlah perusahaan juga turut berpartisipasi mendukung kegiatan masyarakat selama Ramadan. Salah satunya dilakukan oleh Coca-Cola Indonesia yang menghadirkan lebih dari 69.000 momen berbuka puasa dan kebersamaan komunitas di berbagai kota di Indonesia, mulai dari Aceh, Jakarta, Surabaya, Banjarmasin, Makassar, hingga Manado.

Program ini menghadirkan berbagai kegiatan berbagi dan kebersamaan yang melibatkan masyarakat lokal, termasuk di bazaar Ramadan, masjid, hingga kegiatan komunitas. Melalui berbagai inisiatif tersebut, perusahaan turut menghadirkan sejumlah produk minuman seperti Fanta, Sprite, dan Frestea dalam berbagai aktivitas yang mendukung suasana berbuka puasa.

Hadir di berbagai aktivitas Ramadan

Sepanjang Ramadan, Coca-Cola Indonesia menghadirkan sejumlah kegiatan yang terhubung dengan aktivitas masyarakat di berbagai kota. Melalui merek-mereknya, perusahaan menghadirkan pengalaman Ramadan yang berbeda untuk melengkapi momen berbuka puasa.

Melalui Fanta, misalnya, perusahaan menghadirkan suasana berbuka yang lebih meriah melalui konsep 'Snack Time' yang banyak diminati keluarga dan generasi muda. Di sejumlah lokasi seperti Masjid Agung Bekasi pada 4–8 Maret, Grand City Surabaya pada 13–15 Maret, serta di Pasar Wadai Banjarmasin, perusahaan membagikan lebih dari 3.250 sajian minuman Fanta yang diracik melalui pengalaman mixology non-alkohol bagi para pengunjung.

Sementara itu, Sprite hadir memberikan kesegaran bagi masyarakat setelah seharian berpuasa. Selama Ramadan, perusahaan membagikan sekitar 30.000 botol Sprite dingin di berbagai pusat aktivitas masyarakat, termasuk di Bazaar Ramadan Kauman di Semarang serta PRJ Jambangan di Surabaya.

Di sisi lain, Frestea menghadirkan pengalaman berbuka yang lebih tenang dan reflektif. Lebih dari 13.000 botol Frestea dibagikan di berbagai lokasi seperti Bazaar Benhil di Jakarta dan Grand City Mall Surabaya, menghadirkan suasana yang lebih santai saat masyarakat bertransisi dari berbuka puasa menuju ibadah malam dan waktu bersama keluarga.

Kolaborasi dengan Masjid Istiqlal

Selain kegiatan di berbagai bazaar Ramadan, Coca-Cola Indonesia juga mendukung kegiatan berbuka puasa di Masjid Istiqlal Jakarta, yang merupakan masjid nasional Indonesia.

Perusahaan mendistribusikan sekitar 8.000 paket takjil dan makan malam berbuka, serta menyediakan 160.000 botol Frestea dan Ades bagi para jemaah sepanjang bulan Ramadan, termasuk selama 10 hari terakhir Ramadan ketika kegiatan itikaf berlangsung.

Dukungan juga diberikan dalam rangka perayaan Milad ke-48 Masjid Istiqlal, antara lain melalui elemen festival LED yang menghadirkan suasana meriah namun tetap menjaga nuansa khidmat yang berfokus pada rasa syukur dan kebersamaan.

Mendukung kegiatan sosial di berbagai daerah

Selain di Jakarta, kegiatan serupa juga dilakukan di berbagai daerah sebagai bagian dari upaya memperkuat semangat kebersamaan masyarakat selama Ramadan.

Di Manado, perusahaan mendukung kegiatan santunan anak yatim dan buka puasa bersama yang diselenggarakan bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Kegiatan tersebut mempertemukan berbagai elemen masyarakat dalam semangat silaturahim sekaligus memperkuat nilai kerukunan antarumat beragama.

Sementara di Aceh, perusahaan turut memberikan dukungan bagi masyarakat yang terdampak bencana banjir dan longsor dengan membantu distribusi makanan sahur dan berbuka bagi keluarga yang mengungsi. Dukungan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat yang tengah menjalani masa pemulihan.

Program bersama komunitas pemulung

Kegiatan Ramadan juga melibatkan komunitas pemulung melalui kerja sama dengan Yayasan Mahija Parahita Nusantara. Dalam program tahunan bertajuk 'Ramadan Berbagi', perusahaan menyalurkan bantuan bagi komunitas pemulung di 36 collection center serta berbagai lokasi mitra lainnya.

Program ini menyalurkan sekitar 1.100 paket sembako serta 3.300 hidangan berbuka puasa, sekaligus menghadirkan kegiatan buka puasa bersama sebagai bentuk apresiasi terhadap kontribusi para pemulung dalam ekosistem pengelolaan sampah di Indonesia.

Senior Director Public Affairs, Communications, and Sustainability PT Coca-Cola Indonesia Triyono Prijosoesilo mengatakan, Ramadan menjadi pengingat bahwa kehadiran perusahaan di masyarakat tidak hanya terkait dengan produk, tetapi juga tentang partisipasi dalam momen kebersamaan.

"Bagi Coca-Cola Indonesia, Ramadan mengingatkan bahwa kesegaran bukan hanya tentang minuman, tetapi tentang hadir dalam momen yang berarti bagi masyarakat. Di bazaar, masjid, hingga lingkungan tempat tinggal, peran kami sederhana, mendukung kebersamaan dengan kepedulian, rasa hormat, dan kesegaran yang menyatu secara alami dengan tradisi masyarakat Indonesia," ujarnya.

Melalui berbagai kegiatan tersebut, Coca-Cola Indonesia berupaya terus menemani masyarakat selama Ramadan, mulai dari pasar lokal di Medan hingga masjid dan komunitas di berbagai daerah seperti Manado dan kota-kota lainnya di Indonesia. (E-1)