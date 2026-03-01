Perkuat Kepedulian di Ramadan, Mondelez Indonesia Distribusikan Takjil

Mondelez Indonesia dan Lembaga Wakaf Majelis Ulama Indonesia (LW MUI) menggelar program Mondelez Berbagi Kebaikan melalui penyaluran paket takjil dan produk Mondelez di sejumlah masjid, serta lokasi perkantoran dan berbagai titik strategis di Jakarta Selat(Dok. Mondelez Indonesia)

RAMADAN menjadi momentum untuk memperkuat kepedulian dan kebersamaan, melengkapi ibadah puasa melalui berbagai langkah kebaikan. Semangat tersebut tecermin dalam kolaborasi antara Mondelez Indonesia dan Lembaga Wakaf Majelis Ulama Indonesia (LW MUI) melalui program Mondelez Berbagi Kebaikan.

Kolaborasi ini diwujudkan melalui penyaluran paket takjil dan produk Mondelez di sejumlah masjid, serta lokasi perkantoran dan berbagai titik strategis di Jakarta Selatan bagi masyarakat sekitarnya.

Marfusita Hamburgiwati selaku Country Lead of Corporate & Government Affairs Mondelez Indonesia menyampaikan, inisiatif ini merupakan bagian dari langkah kebaikan yang terus dihadirkan perusahaan untuk memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya di momen Ramadan yang sarat akan nilai kebersamaan dan kepedulian.

"Kami percaya bahwa dampak yang nyata lahir dari langkah-langkah sederhana yang dilakukan secara konsisten. Melalui kolaborasi ini, kami ingin memastikan setiap inisiatif yang dihadirkan dapat memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat," ujar Marfusita.

Dalam pelaksanaannya, Mondelez Indonesia bersama LW MUI mendistribusikan 2.000 paket takjil yang juga berisi berbagai produk unggulan Mondelez Indonesia sebagai pelengkap momen berbuka puasa. Distribusi dilakukan secara bertahap di sejumlah masjid di wilayah Jakarta dan sekitarnya, antara lain Masjid Nurul Amal Cikokol, Masjid Raya Al Amanah Jelambar, Masjid Al Akbar Cikini, Masjid Cut Meutia Menteng, Masjid Al Azhar Kebayoran Baru, Masjid Al Mansur Tambora, Masjid Nurul Huda Jembatan Besi, serta Masjid Al Hurriyah Kembangan.

Selain melalui masjid, salah satu brand biskuit Mondelez Indonesia yaitu Oreo juga melakukan pembagian paket takjil di sekitar lokasi perkantoran di Jakarta Selatan bagi masyarakat sekitar.

Andi Yudi Hendriawan selaku Sekretaris LW MUI menyampaikan kolaborasi ini menegaskan pentingnya kebersamaan dalam menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat, khususnya di bulan Ramadan yang menjadi ruang untuk memperluas kepedulian dan berbagi dengan sesama.

"Kami berharap inisiatif ini tidak hanya memberikan manfaat, tetapi juga menginspirasi lebih banyak pihak untuk turut berkontribusi dalam menghadirkan dampak positif bagi masyarakat," ujar Andi.

Selain menghadirkan inisiatif Mondelez Berbagi, Mondelez Indonesia juga secara konsisten menjalankan berbagai inisiatif yang tidak hanya berfokus pada produk, tetapi juga pada edukasi dan pemberdayaan masyarakat.

Komitmen ini diperkuat melalui berbagai inisiatif sosial dan edukatif, di antaranya kampanye Ngemil Bijak yang mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam menikmati camilan, terutama di tengah perubahan pola konsumsi saat Ramadan, agar tetap memberikan manfaat positif bagi tubuh dan pikiran.

"Kami berharap inisiatif ini dapat menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Mondelez Indonesia dalam menghadirkan kontribusi sosial yang konsisten," pungkasnya. (E-1)