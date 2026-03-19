ID Humanity Dompet Dhuafa-Chubb Life Indonesia Berbagi Rasa Syukur dengan Anak-Anak dan UMKM

Buka puasa bersama menjadi ruang bagi anak-anak penyandang disabilitas untuk menyalurkan bakat serta ikut merasakan kemeriahan berbagi dalam bulan Ramadan.(ID Humanity Dompet Dhuafa)

ID Humanity Dompet Dhuafa kembali berkolaborasi dengan Chubb Life Indonesia menggelar berbagai kegiatan sosial di bulan Ramadan. Salah satunya adalah dengan berbuka puasa bersama dan berbagi kebahagiaan bersama anak-anak yatim dan anak-anak penyandang disabilitas dari Yayasan Mekarsari sebuah sekolah yang berlokasi di Cibinong, Kabupaten Bogor, yang didedikasikan untuk memberikan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus.

Acara dilakukan di Kantor Pusat Chubb Life Indonesia di Chubb Square, Jakarta, pada Kamis (5/3). Kegiatan ini dimeriahkan dengan pentas tari saman dan bernyanyi oleh anak-anak.

"Sebagai bagian dari rangkaian kerja sama ID Humanity Dompet Dhuafa dengan Chubb Life Indonesia, buka puasa bersama hari ini menghadirkan adik-adik binaan Dompet Dhuafa yaitu, adik-adik dari Yayasan Mekarsari untuk menampilkan tari saman dari adik-adik tunarungu, dan alunan lagu dari adik tunanetra," ujar Maya Nur Aini, Manajer Kemitraan ID Humanity Dompet Dhuafa.

Maya menyatakan, momentum tersebut juga menjadi ruang bagi anak-anak penyandang disabilitas untuk menyalurkan bakat serta ikut merasakan kemeriahan berbagi dalam bulan Ramadan.

"Biasanya selama ini di Ramadan, seringnya kita berbagi bersama anak-anak yatim, namun dalam momentum ini kita juga mengajak anak-anak spesial seperti adik-adik yang dari Yayasan Mekarsari yang bisa kita berikan ruang kesempatan sehingga mereka juga bisa mendapatkan hadiah terbaik untuk di Ramadan maupun di Lebaran nanti," imbuhnya.

Sementara itu, Naresh Krishnan, Presiden Direktur Chubb Life Indonesia, menyatakan, "Momen Ramadan adalah momen yang tepat untuk kita bersyukur, dan berterima kasih kepada orang-orang terdekat kita. Ramadan selalu menghadirkan suasana yang berbeda. Di tengah kesibukan sehari-hari, bulan suci ini menjadi waktu untuk merenung dan mengingat kembali arti kebersamaan. "

"Saya berharap agar seluruh karyawan dan mitra Chubb Life Indonesia dapat merasakan kehangatan Ramadan, serta menjadikan bulan ini sebagai momentum untuk memperkuat rasa syukur dan kepedulian terhadap sesama," imbuhnya.

Kegiatan tersebut juga turut dimeriahkan dengan paparan tausiah yang dibawakan oleh ustadz Ahmad Pranggono, Manajer Corps Dai Dompet Dhuafa (Cordofa).

Usai penampilan seni dan tausiah, kegiatan itu pun diakhiri dengan berbagi bersama adik-adik berupa santunan serta penyaluran hadiah Lebaran.

"Selain kegiatan ini, kami juga memberikan apresiasi kepada Chubb Life Indonesia atas kegiatan CSR dan Financial Literacy yang telah diadakan sebelumnya pada tanggal 3 Maret 2026 untuk para Pegiat UMKM di Denpasar dan sekitarnya. Berbagai kegiatan ini tentunya memberikan banyak kesempatan, ruang serta akses untuk mereka bisa mendapatkan pengetahuan, bekal untuk masa depan serta mengekspresikan diri," tambah Maya.

Semarak Financial Literacy UMKM di Bali

Kemeriahan buka bersama kolaborasi ID Humanity dengan Chubb Life Indonesia juga digelar di Bali pada Selasa (3/3). Kolaborasi ini melibatkan pelaku UMKM yang begitu antusias untuk mendapatkan pelatihan literasi keuangan bagi UMKM Bali.

Chubb Life menyatakan, literasi dan inklusi keuangan menjadi suatu hal yang penting bagi masyarakat. Terlebih bagi pelaku UMKM sehingga dapat menjadi bekal untuk mengambil keputusan finansial yang lebih bijak serta dapat mengatur arus kas antara keuangan pribadi dan bisnis.

Begitu juga dengan pengelolaan risiko dalam kehidupan, termasuk pemahaman dasar mengenai perlindungan melalui asuransi juga menjadi hal yang penting bagi pelaku UMKM.

Kegiatan ini diakhiri dengan saling menjalin kebersamaan dan silaturahim dalam momentum berbuka puasa bersama. (E-1)