Bagikan 10 Ribu Paket Makanan Berbuka Puasa untuk Masyarakat yang Membutuhkan

Selain pembagian makanan berbuka puasa, Holywings Peduli juga menyalurkan santunan kepada anak-anak yatim piatu dan duafa.(Dok. Holywings Group)

DALAM semangat kepedulian, solidaritas, dan nilai kemanusiaan di bulan suci Ramadan 2026, Holywings Peduli kembali menunjukkan komitmennya melalui program sosial berskala besar dengan membagikan 10.000 paket makanan berbuka puasa kepada masyarakat yang membutuhkan di seluruh outlet Holywings yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia seperti Jawa, Sumatra, dan Sulawesi. Tak hanya pembagian makanan Holywings Peduli juga menyalurkan santunan kepada anak-anak yatim piatu dan duafa di Livehouse Kemang, Jakarta Selatan.



Program ini dilaksanakan secara berkelanjutan sepanjang bulan Ramadan 2026 dan menjadi bagian dari agenda rutin Holywings Peduli dalam menghadirkan dampak sosial yang nyata, khususnya bagi kelompok masyarakat prasejahtera, pekerja sektor informal, kaum duafa, serta anak-anak yatim piatu yang membutuhkan perhatian dan dukungan lebih.



Program ini menyasar masyarakat yang sehari-hari berjuang memenuhi kebutuhan hidup, agar tetap dapat merasakan kebahagiaan dan ketenangan dalam menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan.



Selain pembagian makanan berbuka puasa, Holywings Peduli juga menyalurkan santunan kepada anak-anak yatim piatu dan duafa sebagai bentuk perhatian, kasih sayang, dan kepedulian terhadap masa depan anak-anak yang membutuhkan dukungan moral maupun material.



Pada kesempatan tersebut, Holywings Group melalui program CSR Holywings Peduli memberikan santunan berupa bantuan finansial kepada sejumlah anak yatim yang dibina oleh pengurus lingkungan kelurahan Bangka, Jakarta Selatan.

Andrew Susanto, Komisaris Utama Holywings Group dan Ketua Program CSR Holywings Peduli, menyampaikan bahwa kegiatan ini tidak hanya berfokus pada bantuan materi semata, tetapi juga bertujuan membangun nilai empati, solidaritas sosial, dan kebersamaan di tengah masyarakat.



"Ramadan adalah bulan penuh keberkahan dan momentum terbaik untuk memperkuat rasa empati terhadap sesama. Melalui program pembagian 10 ribu paket makanan berbuka puasa serta santunan anak yatim piatu dan dhuafa ini, kami ingin hadir secara nyata di tengah masyarakat dan memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan langsung oleh mereka yang membutuhkan," ujar Andrew dikutip pada Sabtu (14/3).

Program Ramadan ini juga menjadi bagian dari komitmen jangka panjang Holywings Peduli dalam menjalankan kegiatan sosial berkelanjutan yang berfokus pada tiga pilar utama, yaitu kemanusiaan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Melalui pendekatan berkelanjutan tersebut, Holywings Peduli berupaya menciptakan dampak positif yang tidak hanya bersifat sesaat, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.



Salah satu pengurus lingkungan kelurahan Bangka dan juga sebagai ketua RW 01 Marsono, mengungkapkan rasa terima kasihnya, "Kami sangat berterima kasih atas bantuan yang diberikan oleh Holywings Peduli. Semoga Holywings Peduli dapat terus maju, berkembang, dan terus dapat membantu masyarakat," ucap dia.



Dengan terselenggaranya program pembagian 10.000 paket makanan berbuka puasa dan santunan anak yatim piatu selama Ramadan 2026 ini, Holywings Peduli menegaskan perannya sebagai mitra sosial masyarakat yang konsisten menghadirkan program-program kemanusiaan yang relevan, berdampak, dan berkelanjutan, serta menjadi bagian dari solusi sosial bagi berbagai persoalan kemasyarakatan di Indonesia. (Fal/E-1)