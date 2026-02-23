Thunder Hentikan 7 Kemenangan Beruntun Cavaliers, Warriors dan Celtics Ikut Pesta

Ilustrasi(Dok Istimewa)

OKLAHOMA City Thunder menghentikan laju tujuh kemenangan beruntun Cleveland Cavaliers setelah menang 121-113, sementara Golden State Warriors dan Boston Celtics juga memetik kemenangan penting dalam lanjutan NBA, Senin (23/2).

Oklahoma City Thunder tampil tajam dengan mencetak 21 tembakan tiga angka untuk menundukkan Cleveland Cavaliers 121-113. Kemenangan ini sekaligus menghentikan tren positif tujuh laga beruntun milik Cavaliers.

Isaiah Joe memimpin perolehan angka Thunder dengan 22 poin, sedangkan Cason Wallace menyumbang 20 poin dan 10 assist. Kemenangan tersebut diraih dalam kondisi timpang karena Thunder tidak diperkuat sejumlah pemain inti seperti Shai Gilgeous-Alexander dan Jalen Williams yang cedera, serta Ajay Mitchell dan Alex Caruso.

"Rasanya sangat menyenangkan ketika permainan mulai mengalir," ujar Wallace dikutip dari AFP.

"Ini laga awal, jadi kami mencoba langsung menemukan ritme sejak awal. Saya merasa kami memulai dengan momentum yang bagus."

Thunder langsung tancap gas dengan mencetak sembilan poin pertama dan sempat unggul hingga 23 angka pada kuarter pertama. Meski kedua tim sempat saling menyalip di kuarter ketiga, Oklahoma City tetap memegang kendali hingga akhir laga.

Tujuh pemain Thunder membukukan dua digit angka, termasuk Chet Holmgren yang mencatatkan double-double 17 poin dan 15 rebound. Di kubu Cleveland, James Harden dan Donovan Mitchell masing masing menyumbang 20 poin.

Di San Francisco, Golden State Warriors mengatasi perlawanan Denver Nuggets dengan skor 128-117. Brandin Podziemski menjadi pembeda setelah mencetak 15 dari total 18 poinnya pada kuarter keempat. Ia juga menambahkan 15 rebound dan sembilan assist.

Warriors mampu meredam performa impresif Nikola Jokic yang mencatat triple-double ke-19 musim ini lewat 35 poin, 20 rebound, dan 12 assist. Jamal Murray menambah 21 poin untuk Denver.

Denver sempat unggul lima poin di pertengahan kuarter akhir, tetapi Warriors menutup laga dengan laju 17-8. "Dia tampil brilian, dan kami memang membutuhkannya," kata pelatih Warriors Steve Kerr memuji Podziemski, yang juga mendapat dukungan 23 poin dari Moses Moody.

Sementara itu di Los Angeles, Boston Celtics tampil dominan dengan menekuk Los Angeles Lakers 111-89. Jaylen Brown memimpin dengan 32 poin, delapan rebound, dan tujuh assist.

Pertandingan klasik dua tim sarat sejarah itu berubah menjadi sepihak. Lakers menarik para pemain intinya setelah Payton Pritchard memasukkan tembakan tiga angka step-back yang membawa Celtics unggul 22 poin dengan 3 menit 24 detik tersisa.

Pritchard mencetak 30 poin dari bangku cadangan, termasuk enam dari total 14 tripoin Celtics. Luka Doncic mengemas 25 poin dan LeBron James menambahkan 20 poin untuk Lakers, yang mencatat perolehan angka terendah kedua musim ini.

Meski kalah, James tetap menorehkan tonggak sejarah. Dalam laga musim reguler ke-1.600 sepanjang kariernya, ia melampaui 43.000 poin dan semakin mengukuhkan diri sebagai pencetak angka terbanyak sepanjang masa NBA.

Di laga lain, Dallas Mavericks menghentikan 10 kekalahan beruntun setelah menundukkan Indiana Pacers 134-130. Khris Middleton mencetak 25 poin, P.J. Washington menambah 23 poin, dan enam pemain Mavericks membukukan dua digit angka.

Adapun Toronto Raptors mengakhiri tiga kemenangan beruntun Milwaukee Bucks lewat kemenangan telak 122-94. Immanuel Quickley tampil gemilang dengan 32 poin.

Milwaukee kembali bermain tanpa Giannis Antetokounmpo yang absen karena cedera betis, sementara Kevin Porter Jr dan Ryan Rollins masing masing mencetak 21 poin.(H-2)