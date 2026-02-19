Minnesota Timberwolves Pulangkan Mike Conley Jr demi Efisiensi dan Kepemimpinan

Pebasket Minnesota Timberwolves Mike Conley Jr(AFP/KENNETH RICHMOND / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

MINNESOTA Timberwolves secara resmi mengumumkan perekrutan kembali point guard veteran, Mike Conley Jr. Langkah ini diambil untuk memperkuat kedalaman skuat tim dalam menghadapi sisa musim reguler NBA 2025-2026 yang kian kompetitif.

Kembalinya Conley ke Timberwolves terbilang cukup unik. Hanya dalam kurun waktu dua pekan, pemain berusia 36 tahun tersebut sempat terlibat dalam rangkaian transaksi rumit yang melibatkan tiga tim.

Awalnya, Timberwolves melepas Conley ke Chicago Bulls, yang kemudian memaketkannya bersama Coby White menuju Charlotte Hornets hanya berselang sehari.

Namun, masa bakti Conley di Charlotte tidak bertahan lama. Setelah dilepas oleh Hornets, situasi tersebut membuka jalan bagi sang pemain untuk kembali ke pelukan Timberwolves sebagai pemain bebas agen.

Efisiensi Gaji dan Fleksibilitas Skuat

Keputusan manajemen Timberwolves untuk menarik kembali Conley bukan tanpa alasan strategis. Secara finansial, klub berhasil mengontraknya dengan nilai minimum veteran.

Langkah ini terbukti krusial karena membantu tim menurunkan beban pajak mewah (luxury tax) hingga berada di bawah batas first apron dalam aturan pembatasan gaji (salary cap) NBA.

Efisiensi finansial ini memberikan napas lega bagi manajemen untuk bermanuver lebih jauh.

Fleksibilitas tersebut langsung dimanfaatkan Timberwolves untuk mendatangkan guard muda potensial, Ayo Dosunmu, melalui kesepakatan terpisah dengan Chicago Bulls.

Fungsi Jenderal di Ruang Ganti

Meskipun secara statistik dan menit bermain Conley mengalami penurunan musim ini, kehadirannya tetap dipandang sebagai aset berharga.

Timberwolves sangat membutuhkan sosok pemimpin yang matang di ruang ganti, terutama saat memasuki fase krusial menuju play-off.

Reputasi Conley sebagai pemain dengan karakter positif tidak perlu diragukan lagi. Sepanjang kariernya, ia telah mengoleksi empat penghargaan NBA Sportsmanship Award serta dua kali terpilih sebagai rekan setim terbaik versi liga (Twyman-Stokes Teammate of the Year).

Pengalaman dan pemahaman permainannya diharapkan mampu menjadi mentor bagi jajaran pemain muda Timberwolves.

Menatap Laga Krusial

Saat ini, Timberwolves bertengger di posisi keenam Wilayah Barat dengan catatan 34 kemenangan dan 22 kekalahan. Persaingan ketat di zona tersebut menuntut konsistensi tinggi jika mereka ingin mengamankan tiket langsung ke babak playoff.

Ujian pertama Conley setelah kembali berseragam Timberwolves akan tersaji pada Jumat (20/2) waktu setempat. Mereka dijadwalkan menjamu tamu tangguh, Dallas Mavericks, dalam laga perdana pascajeda NBA All-Star 2026. Kehadiran sang veteran diharapkan mampu memberikan stabilitas instan di atas lapangan. (Ant/Z-1)