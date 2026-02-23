Akumulasi Flagrant Foul, Rudy Gobert Absen Satu Pertandingan

Pebasket Minnesota Timberwolves Rudy Gobert melakukan slam dunk.(AFP/DAVID BERDING / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

CENTER andalan Minnesota Timberwolves, Rudy Gobert, dipastikan absen dalam satu pertandingan mendatang. Hukuman ini dijatuhkan oleh NBA setelah pemain asal Prancis tersebut mencapai batas akumulasi poin flagrant foul pada musim reguler 2025-2026.

Keputusan sanksi tersebut diumumkan secara resmi oleh Executive Vice President sekaligus Head of Basketball Operations NBA, James Jones, Minggu (22/2).

Sanksi ini dijatuhkan tanpa disertai denda finansial, namun mewajibkan Gobert melewatkan satu laga krusial saat Timberwolves menjamu Philadelphia 76ers.

Peristiwa yang memicu skorsing ini terjadi dalam pertandingan antara Minnesota Timberwolves melawan Dallas Mavericks pada Sabtu (21/2) waktu setempat.

Gobert tercatat melakukan flagrant foul (FF) 1 ketika waktu pertandingan tersisa 29,8 detik pada kuarter kedua.

Pelanggaran tersebut merupakan poin ketujuh yang dikumpulkan Gobert sepanjang musim ini, jumlah yang secara otomatis memicu sanksi larangan bermain sesuai dengan regulasi liga.

Dalam sistem poin pelanggaran NBA, pemain yang melampaui tujuh poin flagrant akan langsung menerima sanksi skorsing otomatis segera setelah pertandingan saat batas tersebut terlampaui.

Poin ini sendiri terbagi menjadi dua kategori: FF1 yang merupakan kontak fisik dinilai tidak perlu (unnecessary), dan FF2 yang dianggap tidak perlu sekaligus berlebihan (unnecessary and excessive).

Setiap tindakan FF1 memberikan satu poin, sementara FF2 memberikan dua poin bagi pemain yang bersangkutan.

Absennya Gobert tentu menjadi pukulan berat bagi Minnesota Timberwolves. Mengingat ketatnya persaingan di papan klasemen Wilayah Barat musim ini, kehilangan pemain pilar di lini pertahanan di tengah krusialnya fase musim reguler akan menuntut penyesuaian strategi yang cepat dari tim pelatih.

Sebagai informasi, flagrant foul dalam dunia bola basket NBA didefinisikan sebagai jenis pelanggaran yang dinilai lebih keras atau berbahaya dibandingkan pelanggaran biasa (personal foul).

Kategori ini diberikan terutama karena adanya kontak fisik berlebihan atau tidak perlu yang dilakukan oleh seorang pemain terhadap lawannya. (Ant/Z-1)