Jadwal Atlet Bintang Olimpiade Musim Dingin 21 Februari 2026: Duel Kanada vs Britania Raya

Ilustrasi(olympics.com)

Di tengah suhu ekstrem pegunungan Alpen, para atlet elit dunia bersiap mengukir sejarah dalam perebutan medali terakhir di cabang Speed Skating, Curling, hingga Bobsleigh pada Sabtu, 21 Februari 2026. Hari ini bukan sekadar tentang angka di papan skor, melainkan panggung pembuktian bagi para legenda yang ingin menutup karier mereka dengan tinta emas.

Fokus Utama: Hari ini akan menjadi penentu bagi atlet yang berpeluang meraih lebih dari satu medali emas (multi-medalist) di ajang Milano-Cortina 2026.

Profil Atlet dan Jadwal Tanding Bintang Dunia

Berikut adalah jadwal pertandingan yang melibatkan nama-nama besar di dunia olahraga musim dingin hari ini:

Atlet / Tim Kunci Cabang Olahraga Waktu (CET) Brad Gushue (Kanada) Final Curling Putra 18:05 Irene Schouten (Belanda) Speed Skating Mass Start 14:00 Johannes Høsflot Klæbo (Norwegia) Cross-Country 50km 10:00 Laura Nolte (Jerman) Final Bobsleigh Putri 18:00

Duel Klasemen: Kanada vs Britania Raya

Pertandingan final Curling putra antara Kanada dan Britania Raya diprediksi menjadi magnet utama. Rivalitas kedua negara ini telah berlangsung selama dekade terakhir. Kanada membawa misi mengembalikan supremasi mereka, sementara Britania Raya mengandalkan strategi presisi yang membawa mereka tak terkalahkan di babak grup.

Ambisi Terakhir di Lintasan Es

Di arena Speed Skating, atlet-atlet Belanda akan mencoba menyapu bersih medali di nomor Mass Start. Ini adalah nomor yang sangat menguras emosi karena melibatkan kontak fisik dan strategi tim yang rumit, berbeda dengan nomor individu biasa.

Sementara itu, di pegunungan, nomor 50km putra akan menjadi ajang pembuktian terakhir bagi para pelari ski Norwegia untuk mengukuhkan status mereka sebagai penguasa salju. Kemenangan di nomor ini sering dianggap sebagai medali emas paling bergengsi dalam tradisi Olimpiade Musim Dingin.

Siapakah yang akan berdiri di podium tertinggi malam nanti? Pantau terus hasil lengkapnya hanya di Media Indonesia.