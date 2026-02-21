Jadwal Olimpiade Musim Dingin 21 Februari 2026: Perebutan 10 Medali Emas Terakhir

Headline
Sabtu, 21 Februari 2026, menjadi saksi bisu pertaruhan terakhir negara-negara raksasa es untuk mengamankan posisi puncak klasemen medali Milano-Cortina 2026. Dengan 10 medali emas yang diperebutkan dalam waktu kurang dari 24 jam, hari ini dijuluki sebagai 'Super Saturday' yang akan mengubah peta kekuatan olahraga musim dingin dunia.
Berikut adalah jadwal lengkap final yang akan menentukan distribusi medali di hari terakhir kompetisi penuh:
|Cabang Olahraga
|Nomor Final
|Waktu (CET)
|Cross-Country Skiing
|Men's 50km Mass Start Classic
|10:00
|Speed Skating
|Men's & Women's Mass Start
|14:00
|Biathlon
|Women's 12.5km Mass Start
|13:15
|Curling
|Men's Gold Medal Match (CAN vs GBR)
|18:05
|Bobsleigh
|Two-woman Final (Run 4)
|19:30
Hingga pagi ini, Norwegia masih memimpin tipis atas Jerman dan Amerika Serikat. Namun, dengan dominasi atlet Jerman di cabang Bobsleigh dan kekuatan Kanada serta Britania Raya di Curling, posisi juara umum masih sangat dinamis.
Nomor Men's 50km Cross-Country Skiing diprediksi akan menjadi lumbung medali bagi negara-negara Nordik, sementara final Speed Skating Mass Start menjadi peluang besar bagi Belanda untuk merangsek ke posisi lima besar klasemen akhir.
Bagi para penggemar olahraga di Indonesia, seluruh rangkaian pertandingan final ini dapat disaksikan melalui layanan streaming resmi Olimpiade atau kanal olahraga internasional mulai sore hingga dini hari nanti.
