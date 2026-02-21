Jadwal Lengkap Olimpiade Musim Dingin 21 Februari 2026: dari Bobsleigh hingga Final Hoki Es Putra

Headline
Memasuki hari ke-15, jadwal Olimpiade Musim Dingin 2026 mencapai titik didih dengan 10 nomor final yang berlangsung maraton sejak pagi waktu Italia. Sabtu, 21 Februari 2026, menjadi hari tersibuk bagi para atlet dan ofisial di Milano-Cortina sebelum api olimpiade dipadamkan pada upacara penutupan besok.
Berikut adalah urutan waktu pertandingan penting dan perebutan medali emas hari ini:
|Waktu (CET)
|Cabang Olahraga
|Agenda / Nomor Final
|09:00
|Bobsleigh
|4-man Heats 1 & 2
|09:45
|Freestyle Skiing
|FINAL: Mixed Team Aerials
|10:00
|Cross-Country
|FINAL: Men's 50km Mass Start
|13:15
|Biathlon
|FINAL: Women's 12.5km Mass Start
|14:00
|Speed Skating
|FINAL: Men's & Women's Mass Start
|18:05
|Curling
|FINAL: Men's Gold Medal Match
|19:30
|Bobsleigh
|FINAL: 2-woman Heat 4
|19:40
|Ice Hockey
|Men's Bronze Medal Match
Dimulai tepat pukul 10:00 pagi waktu Italia, para atlet akan menempuh jarak 50 kilometer di lintasan pegunungan yang terjal. Ini adalah salah satu nomor paling bergengsi di Olimpiade Musim Dingin yang sering disebut sebagai ujian ketahanan fisik manusia yang paling ekstrem.
Memasuki malam hari, perhatian akan beralih ke arena es dalam ruangan. Final Curling putra akan menjadi pusat perhatian bagi pemirsa di Amerika Utara dan Eropa, sementara perebutan medali perunggu Hoki Es putra akan menyajikan aksi fisik yang intens sebagai pembuka sebelum final perebutan emas besok.
Pastikan Anda terus memantau pembaruan hasil pertandingan secara real-time untuk mengetahui pergerakan klasemen medali di hari penentuan ini.
Pertandingan final Curling putra antara Kanada dan Britania Raya diprediksi menjadi magnet utama pertandingan Olimpiade Musim Dingin 2026 21 Februari 2026.
Sabtu, 21 Februari 2026, menjadi hari paling krusial bagi kontingen raksasa seperti Norwegia, Jerman, dan Amerika Serikat untuk memperebutkan 10 medali emas terakhir.
