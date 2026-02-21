Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Jadwal Lengkap Olimpiade Musim Dingin 21 Februari 2026: dari Bobsleigh hingga Final Hoki Es Putra

Media Indonesia
21/2/2026 11:00
Jadwal Lengkap Olimpiade Musim Dingin 21 Februari 2026: dari Bobsleigh hingga Final Hoki Es Putra
Ilustrasi(olympics.com)

 

Memasuki hari ke-15, jadwal Olimpiade Musim Dingin 2026 mencapai titik didih dengan 10 nomor final yang berlangsung maraton sejak pagi waktu Italia. Sabtu, 21 Februari 2026, menjadi hari tersibuk bagi para atlet dan ofisial di Milano-Cortina sebelum api olimpiade dipadamkan pada upacara penutupan besok.

Panduan Waktu: Jadwal di bawah menggunakan Waktu Lokal Italia (CET). Tambahkan 6 jam untuk mendapatkan Waktu Indonesia Barat (WIB).

Kronologi Pertandingan Sabtu, 21 Februari 2026

Berikut adalah urutan waktu pertandingan penting dan perebutan medali emas hari ini:

Waktu (CET) Cabang Olahraga Agenda / Nomor Final
09:00 Bobsleigh 4-man Heats 1 & 2
09:45 Freestyle Skiing FINAL: Mixed Team Aerials
10:00 Cross-Country FINAL: Men's 50km Mass Start
13:15 Biathlon FINAL: Women's 12.5km Mass Start
14:00 Speed Skating FINAL: Men's & Women's Mass Start
18:05 Curling FINAL: Men's Gold Medal Match
19:30 Bobsleigh FINAL: 2-woman Heat 4
19:40 Ice Hockey Men's Bronze Medal Match

Detail Pertandingan Puncak

Maraton Salju: Cross-Country 50km

Dimulai tepat pukul 10:00 pagi waktu Italia, para atlet akan menempuh jarak 50 kilometer di lintasan pegunungan yang terjal. Ini adalah salah satu nomor paling bergengsi di Olimpiade Musim Dingin yang sering disebut sebagai ujian ketahanan fisik manusia yang paling ekstrem.

Drama Malam Hari: Curling dan Hoki Es

Memasuki malam hari, perhatian akan beralih ke arena es dalam ruangan. Final Curling putra akan menjadi pusat perhatian bagi pemirsa di Amerika Utara dan Eropa, sementara perebutan medali perunggu Hoki Es putra akan menyajikan aksi fisik yang intens sebagai pembuka sebelum final perebutan emas besok.

Pastikan Anda terus memantau pembaruan hasil pertandingan secara real-time untuk mengetahui pergerakan klasemen medali di hari penentuan ini.



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Indrastuti
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved