Hasil NBA: Pistons Hajar Raptors, Spurs Bungkam Warriors

Pemain Detroit Pistons Cade Cunningham (kanan) bersama Isaiah Stewart merayakan kemenangan timnya atas New York Knicks 121-90 dalam laga di Detroit, Selasa (6/1/2026) WIB.(DetroitPistons)

DETROIT Pistons kian kokoh di puncak klasemen Wilayah Timur setelah sukses melibas Toronto Raptors 113-95 dalam lanjutan NBA, Rabu (12/2) waktu setempat.

Meski tampil pincang tanpa Jalen Duren dan Isaiah Stewart yang terkena sanksi larangan bertanding, Cade Cunningham dan kolega tampil dominan sejak awal laga.

Cunningham menjadi bintang kemenangan dengan torehan 28 poin. Peran krusial juga ditunjukkan Paul Reed yang masuk menggantikan posisi center utama dengan sumbangan 22 poin. Kemenangan ini membawa Pistons mengemas rekor 40-13 sebelum memasuki jeda NBA All-Star.

Baca juga : Vince Carter dan Chauncey Billups Masuk ke dalam Hall of Fame Bola Basket Bersama 11 Orang Lainnya

Pelatih Pistons, JB Bickerstaff, memberikan apresiasi khusus kepada Reed yang tampil solid meski memikul beban berat di bawah ring.

"Basket adalah hidupnya. Dia selalu siap setiap kali peluang itu datang. Saya belum pernah melihat pemain yang menyiapkan diri setiap hari seolah dia akan bermain penuh 48 menit," ujar Bickerstaff dikutip dari AFP.

Di tempat lain, Boston Celtics yang membuntuti di posisi kedua Wilayah Timur juga meraih hasil positif. Celtics menundukkan Chicago Bulls 124-105 berkat performa gemilang Payton Pritchard yang mencetak 26 poin dari bangku cadangan, disusul Jaylen Brown dengan 24 poin. Saat ini, Celtics tertinggal 5,5 gim dari Pistons.

Baca juga : Hasil NBA: Detroit Pistons Tenggelam di Wilayah Timur

Persaingan di papan atas Timur kian memanas setelah New York Knicks mengamuk dengan menghancurkan Philadelphia 76ers 138-89. Jose Alvarado menjadi motor serangan Knicks melalui delapan tembakan tiga angka yang mematikan.

Sementara itu, Cleveland Cavaliers mencatatkan lima kemenangan beruntun usai melumat Washington Wizards 138-113 melalui aksi Donovan Mitchell yang membukukan 30 poin.

Dalam pertandingan lainnya, Oklahoma City Thunder tetap tak tergoyahkan di posisi puncak klasemen. Walaupun bermain tanpa bintang mereka, Shai Gilgeous-Alexander yang dibekap cedera, Thunder sukses menumbangkan Phoenix Suns 136-109 melalui kepemimpinan Jalen Williams yang mendulang 28 poin.

Kejutan terjadi di San Francisco saat San Antonio Spurs berhasil mencuri kemenangan dari markas Golden State Warriors. Sempat tertinggal 16 poin di kuarter ketiga, Spurs bangkit di periode terakhir untuk menutup laga dengan skor 126-113. De'Aaron Fox mengoleksi 27 poin dan Victor Wembanyama menambah 26 poin untuk membawa Spurs meraih kemenangan keenam secara beruntun. (Ndf/I-1)