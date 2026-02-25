Dominasi Cavaliers Redam Perlawanan Knicks, James Harden Kian Padu

Ilustrasi( X/okcthunder)

CLEVELAND Cavaliers kembali ke jalur kemenangan dengan performa meyakinkan saat mengandaskan New York Knicks 109-94 dalam lanjutan NBA.

Kemenangan itu sekaligus menjadi penegas ambisi juara skuad asal Ohio tersebut setelah rentetan tujuh kemenangan beruntun mereka sempat terhenti oleh Oklahoma City Thunder pada akhir pekan lalu.

Hadirnya sang bintang baru, James Harden, terbukti menjadi kepingan puzel yang menyempurnakan kolektivitas permainan Cavs di bawah tekanan ketat persaingan Wilayah Timur.

Dominasi tuan rumah sudah terasa sejak laga baru berjalan satu menit melalui tembakan tiga angka Evan Mobley.

Sejak momen itu, Cavaliers tidak pernah sekalipun membiarkan Knicks memegang kendali permainan. Harden, yang didatangkan dari Los Angeles Clippers bulan ini, menunjukkan kelasnya sebagai jenderal lapangan dengan mengemas 20 poin dan empat asis.

Meski telah mengoleksi berbagai gelar individu, ambisi meraih cincin juara perdana menjadi motor penggerak utama "The Beard" untuk tampil trengginas bersama tim barunya.

"Kami sedang berupaya membangun sesuatu yang istimewa, dan setiap pertandingan adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Malam ini adalah langkah yang baik bagi kami," ujar Harden dikutip dari AFP.

Penampilan apik Harden diimbangi oleh Donovan Mitchell yang menjadi pencetak angka terbanyak bagi Cavs dengan raihan 23 poin.

Selain tajam di lini serang, pertahanan kokoh Cavaliers juga berhasil meredam bintang Knicks, Jalen Brunson, yang dipaksa hanya mencetak 20 poin sepanjang laga.

Kekalahan ini menjadi pukulan telak bagi Knicks, terutama setelah performa buruk di kuarter ketiga yang hanya menghasilkan 11 poin akibat rendahnya akurasi tembakan. Kini, kedua tim berbagi rekor yang sama, yakni 37 kemenangan dan 22 kekalahan, di posisi ketiga klasemen Wilayah Timur.

Harden menegaskan bahwa kekuatan utama Cavaliers saat ini adalah kedalaman skuat yang merata, di mana setiap pemain mampu menjadi pembeda dalam situasi genting.

Di pertandingan lain, Anthony Edwards tampil meledak dengan donasi 34 poin untuk membawa Minnesota Timberwolves menang tipis 124-121 atas Portland Trail Blazers.

Sementara itu, sejarah baru tercipta di markas Charlotte Hornets saat rookie mereka, Kon Knueppel, mencatatkan diri sebagai pemain tercepat dalam sejarah NBA yang mencapai 200 tembakan tiga angka, hanya dalam 58 pertandingan.

Dari Wilayah Barat, Oklahoma City Thunder terus mengokohkan posisi di puncak klasemen setelah menundukkan Toronto Raptors 116-107. (Ndf/I-1)