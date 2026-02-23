Mantan Bintang NBA Allen Iverson Menyesal, Akui Boros saat Puncak Karier

Allen Iverson(Doc SLAM Magazine)

MANTAN bintang NBA, Allen Iverson, berbicara terbuka soal kesalahan finansial yang pernah ia lakukan saat berada di puncak karier. Dalam wawancara yang dikutip Yahoo Sports, Iverson mengakui bahwa ia terlalu mudah mengeluarkan uang tanpa perhitungan jangka panjang.

Saat masih aktif bermain di National Basketball Association, penghasilannya sangat besar. Kontrak bernilai tinggi dan berbagai kerja sama sponsor membuatnya hidup dalam kemewahan. Namun, ia tidak menyiapkan strategi keuangan yang matang.

Datang Pakai Bentley, Pulang Beli Dua

Dalam perbincangannya bersama rapper T.I., Iverson menceritakan satu momen yang menurutnya menggambarkan kebiasaan tersebut. Ia datang menemui ibunya menggunakan mobil mewah merek Bentley. Sang ibu lalu mengatakan ingin mobil yang sama, dan Iverson langsung membelikannya.

Baginya, memberi kepada keluarga adalah bentuk kasih sayang. Ia juga mengaku sering memenuhi permintaan orang-orang di sekitarnya tanpa banyak pertimbangan. Selama uang masih tersedia, ia merasa tidak ada masalah.

Gaya Hidup Tinggi dan Perencanaan Minim

Iverson menilai kesalahannya bukan pada jumlah penghasilan, melainkan pada cara mengelolanya. Ia tidak fokus pada investasi atau pengamanan aset jangka panjang. Pengeluaran terus berjalan, sementara pemasukan tidak selalu stabil.

Karier atlet profesional memiliki masa aktif yang terbatas. Ketika performa menurun dan kontrak besar tidak lagi datang, kondisi finansial pun ikut terdampak.

Sadar Setelah Karier Berakhir

Kini, Iverson melihat pengalamannya sebagai pelajaran penting. Ia tidak menyalahkan orang lain dan mengakui bahwa keputusan-keputusan tersebut datang dari dirinya sendiri.

Iverson mengingatkan pendapatan besar tidak otomatis menjamin kestabilan keuangan. Kesalahannya ada pada pengelolaan yang tidak disiplin, kekayaannya terkuras dalam waktu yang relatif singkat.

Sumber: Yahoo Sport