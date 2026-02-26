Jalen Johnson Cedera, Jonathan Kuminga Bersinar dalam Debut Bersama Atlanta Hawks

Pebasket Atlanta Hawks Jalen Johnson melakukan slam dunk di laga NBA kontra Washington Wizards.(AFP/ADAM HAGY / NBAE / GETTY IMAGES)

ATLANTA Hawks berhasil mengamankan kemenangan dominan 119-98 atas Washington Wizards dalam lanjutan NBA 2025-2026, Rabu (25/2) WIB. Namun, kemenangan tersebut menyisakan catatan medis bagi pilar andalan mereka, Jalen Johnson, yang terpaksa meninggalkan lapangan lebih awal akibat cedera fleksor pinggul kiri.

Johnson, yang musim ini mencatatkan penampilan terbaik dalam kariernya dan sukses terpilih sebagai All-Star untuk pertama kalinya, hanya sempat bermain selama lima setengah menit.

Sebelum ditarik keluar pada kuarter pertama, ia menyumbangkan lima poin, tiga rebound, dan dua steal.

Keputusan untuk menarik Johnson diambil segera setelah tim medis melakukan evaluasi di pinggir lapangan.

Pelatih Hawks, Quin Snyder, menegaskan bahwa langkah tersebut diambil sebagai tindakan preventif.

"Ada cukup indikasi sehingga kami tidak mengirimkannya kembali ke lapangan," ujar Snyder seusai laga.

Hingga saat ini, belum ada kepastian mengenai durasi pemulihan Johnson.

Sang pemain dijadwalkan menjalani evaluasi medis lanjutan sebelum Hawks kembali berhadapan dengan Wizards dalam rangkaian pertandingan back-to-back di Atlanta.

Kehilangan Johnson tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Hawks, mengingat kontribusi besarnya musim ini dengan rata-rata 23,4 poin, 10,8 rebound, dan 8,1 assist per pertandingan.

Di tengah absennya Johnson, sorotan beralih kepada wajah baru Hawks, Jonathan Kuminga. Pemain yang baru saja didatangkan dari Golden State Warriors pada batas akhir pertukaran pemain (trade) ini sukses mencuri perhatian dalam debutnya.

Kuminga tampil gemilang dengan mencetak 27 poin, yang sekaligus menjadi torehan angka tertingginya sepanjang musim ini.

Performa impresif Kuminga memberikan dimensi baru bagi serangan Hawks dan menjadi kunci dominasi tim atas Wizards.

Kehadirannya mampu menambal celah yang ditinggalkan oleh Johnson dan memberikan keyakinan bagi tim di tengah jadwal kompetisi yang padat.

Kemenangan ini menjadi momentum positif bagi Hawks untuk terus menjaga performa di kandang sendiri. Kini, publik menantikan perkembangan kondisi kesehatan Johnson, sekaligus berharap Kuminga dapat mempertahankan performa debutnya guna membantu Hawks mengarungi sisa musim yang semakin ketat. (Ant/Z-1)