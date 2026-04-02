Gempa M7,6 Guncang Bitung dan Maluku Utara, Warga Manado Berhamburan

Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
GUNCANGAN hebat akibat gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,6 yang berpusat di perairan Bitung, Sulawesi Utara, dan Maluku Utara, memicu kepanikan luar biasa di Kota Manado pada Kamis (2/4/2026) pagi. Gempa yang terjadi pukul 06.48 Wita tersebut dirasakan sangat kuat selama lebih dari satu menit.
Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), pusat gempa berada di koordinat 1,25 Lintang Utara dan 126,27 Bujur Timur dengan kedalaman 62 kilometer di bawah permukaan laut. Akibat kekuatan gempa yang signifikan, BMKG segera mengeluarkan peringatan dini tsunami untuk wilayah perairan Sulawesi Utara dan Maluku Utara.
Guncangan yang berlangsung cukup lama membuat warga di berbagai sudut Kota Manado berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Deysi, seorang ibu rumah tangga di Kelurahan Malalayang, menceritakan betapa mencekamnya suasana saat gempa terjadi.
"Gempa ini kuat sekali, bahkan bunyi kuat terdengar dari beberapa perabotan rumah tangga kami yang bergeser dan saling berbenturan," ungkap Deysi.
Kepanikan juga dirasakan oleh para pengguna jalan. Fanli, seorang pengemudi transportasi daring, mengaku terpaksa menghentikan kendaraannya saat merasakan guncangan hebat yang membuat objek di sekitarnya bergoyang tidak stabil.
"Saya lagi mengendarai mobil, tetapi terasa sekali guncangannya. Saya harus berhenti dulu karena melihat banyak tiang listrik yang bergerak-gerak. Saya khawatir pohon atau tiang listrik roboh," ujar Fanli.
BMKG telah melakukan pemutakhiran data dan menetapkan status peringatan dini tsunami bagi wilayah pesisir di Sulawesi Utara dan Maluku Utara. Masyarakat yang berada di sekitar garis pantai diimbau untuk segera menjauh dan mencari tempat yang lebih tinggi sesuai dengan protokol evakuasi yang berlaku.
|Waktu Kejadian
|06.48 WITA / 05.48 WIB
|Magnitudo
|7,6
|Lokasi
|1,25 LU - 126,27 BT
|Kedalaman
|62 Km
|Status
|Peringatan Dini Tsunami
Hingga berita ini diturunkan, pihak berwenang masih terus melakukan pemantauan terhadap potensi kerusakan infrastruktur dan korban jiwa di wilayah terdampak. Masyarakat diminta untuk tetap tenang, tidak terpengaruh oleh isu yang tidak bertanggung jawab, dan terus memantau informasi resmi dari kanal BMKG serta BPBD setempat. (Ant/I-2)
