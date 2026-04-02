Gempa M7,3 Guncang Kota Bitung, Warga Selamatkan Diri

Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
GEMPA bumi berkekuatan besar mengguncang Kota Bitung, Sulawesi Utara, pada Kamis (2/4/2026) pukul 06.48 Wita. Guncangan hebat tersebut memicu kepanikan luar biasa, hingga warga berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri.
Berdasarkan laporan resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa tersebut memiliki magnitudo 7,3. Pusat gempa (episenter) terdeteksi berada di koordinat 1,21 Lintang Utara dan 126,25 Bujur Timur, atau sekitar 127 kilometer tenggara Bitung, dengan kedalaman hiposenter 18 kilometer.
Menyusul kekuatan gempa yang signifikan dan lokasi pusat gempa yang berada di laut, BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami untuk wilayah terdampak. Masyarakat di pesisir pantai diimbau untuk segera melakukan evakuasi mandiri ke tempat yang lebih tinggi sesuai protokol keselamatan.
Hingga saat ini, otoritas terkait belum merilis informasi resmi mengenai dampak kerusakan infrastruktur, korban luka, maupun korban jiwa. Namun, laporan lapangan menunjukkan guncangan kuat dirasakan hampir di seluruh wilayah Bitung dan sekitarnya.
Nelson Rumangkik, salah satu warga Bitung, mengaku sangat terkejut dengan guncangan yang terjadi saat sebagian besar warga baru memulai aktivitas pagi.
"Belum lama bangun tidur, langsung gempa. Kami semua langsung lari keluar rumah. Kuat sekali gempanya," ujar Nelson.
Meski guncangan terasa sangat kuat, Nelson menyebutkan bahwa untuk sementara kondisi di lingkungan tempat tinggalnya masih terpantau aman. "Saya belum tahu apakah ada kerusakan di tempat lain atau tidak. Yang pasti di tempat kami semua aman, tidak ada kerusakan atau korban," imbuhnya.
Pemerintah daerah dan instansi terkait mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu-isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Warga diminta untuk terus mengikuti arahan resmi dari BPBD dan BMKG melalui kanal komunikasi yang tersedia.
Hingga berita ini diturunkan, laporan resmi mengenai dampak menyeluruh dari gempa magnitudo 7,3 ini masih dalam tahap pendataan oleh otoritas terkait di Sulawesi Utara. (I-2)
