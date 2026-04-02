Laut Maluku Zona Aktif, Ahli Ingatkan Potensi Tsunami Lokal usai Gempa M7,3

Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
GEMPA bumi berkekuatan magnitudo 7,3 yang mengguncang Laut Maluku pada Kamis (2/4) pagi kembali menegaskan tingginya aktivitas tektonik di kawasan tersebut. Wilayah ini dikenal sebagai salah satu zona paling kompleks dan aktif di dunia karena karakteristik geologinya yang unik.
Anggota Pusat Studi Gempa Nasional, Daryono, menjelaskan bahwa Laut Maluku bukan sekadar perairan biasa. Kawasan ini berada dalam sistem subduksi ganda yang menciptakan tekanan tektonik luar biasa besar.
Menurut Daryono, kondisi tektonik di Laut Maluku dipicu oleh lempeng yang terjepit dari dua arah. Hal ini menyebabkan akumulasi energi yang besar dan kerap dilepaskan dalam bentuk gempa bumi dengan mekanisme sesar naik (thrust fault).
"Zona Laut Maluku dikenal unik karena berada dalam sistem subduksi ganda. Kondisi ini menciptakan tekanan luar biasa yang kerap dilepaskan dalam bentuk gempa bermekanisme sesar naik. Mekanisme inilah yang menjadi pemicu utama tsunami karena mampu mengangkat dasar laut secara tiba-tiba," ujar Daryono, Kamis (2/4).
Sejarah mencatat bahwa kawasan Laut Maluku telah berulang kali dihantam tsunami, mayoritas dalam skala lokal hingga menengah. Berikut adalah catatan peristiwa tsunami yang pernah terjadi di kawasan tersebut:
Daryono menekankan bahwa meskipun tsunami di Laut Maluku umumnya berskala kecil hingga menengah, sifatnya yang lokal justru sangat berbahaya. Hal ini dikarenakan jarak antara sumber gempa dengan pemukiman penduduk di pesisir sangat dekat.
"Banyak wilayah pesisir dan pulau kecil berada sangat dekat dengan sumber gempa, sehingga waktu tiba tsunami bisa hanya dalam hitungan menit tanpa banyak kesempatan untuk peringatan dini," tegasnya.
Selain deformasi vertikal dasar laut akibat gempa M 7,3, potensi pemicu lain seperti longsoran bawah laut juga patut diwaspadai. Karakteristik dasar laut yang curam di wilayah ini dapat memicu pergerakan massa tanah saat diguncang gempa kuat.
"Kawasan Laut Maluku mungkin tidak sepopuler zona megathrust Sumatra dalam hal tsunami besar, tetapi tetap aktif dan berisiko tinggi. Kewaspadaan menjadi kunci utama," pungkas Daryono. Masyarakat di wilayah pesisir diminta tetap siaga terhadap potensi tsunami lokal yang dapat datang dalam waktu singkat setelah guncangan gempa dirasakan. (I-2)
KEPALA BNPB Letjen TNI Suharyanto, memastikan umat Katolik di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara menjalankan ibadah Paskah dengan aman, bangunan gereja rusak akibat gempa 7,6 magnitude
BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) resmi mengakhiri peringatan dini tsunami usai gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,6 yang mengguncang wilayah Pulau Batang Dua, Ternate.
BMKG terjunkan tim ahli ke Maluku Utara dan Sulawesi Utara usai gempa M 7,6. Fokus pada pemetaan kerusakan makroseismik dan mitigasi risiko 48 gempa susulan yang terjadi.
Panduan lengkap mengenai jenis-jenis gempa subduksi (Megathrust, Intra-slab, Outer-rise), pengertian, serta perbedaan karakteristik dampaknya bagi mitigasi.
Aktivitas warga Manado kembali normal pascagempa M 7,3. Basarnas melaporkan satu orang meninggal dunia dan kerusakan pada Gedung KONI Manado.
Gempa M 7,6 mengguncang perairan Sulawesi Utara, Kamis (2/4). Tsunami kecil terdeteksi di Bitung dan Halmahera. Rumah ibadah dan rumah warga dilaporkan rusak.
Presiden Prabowo Subianto instruksikan BNPB dan Basarnas segera kirim bantuan ke lokasi gempa M 7,6 di Maluku Utara dan Sulawesi Utara. Simak langkah darurat pemerintah di sini.
Aktivitas warga Manado kembali normal pascagempa M 7,3. Basarnas melaporkan satu orang meninggal dunia dan kerusakan pada Gedung KONI Manado.
Gempa M 7,6 mengguncang perairan Sulawesi Utara, Kamis (2/4). Tsunami kecil terdeteksi di Bitung dan Halmahera. Rumah ibadah dan rumah warga dilaporkan rusak.
Gempa M 7,4 di Laut Maluku mengungkap kompleksitas tektonik subduksi ganda Lempeng Sangihe dan Halmahera. Simak analisis ahli mengenai risiko tsunami lokal.
BMKG menetapkan status siaga tsunami di Maluku Utara dan Sulawesi Utara usai gempa M 7,6. Gelombang tsunami terdeteksi di beberapa titik. Simak wilayah terdampak.
