Usai Gempa Sulawesi Utara, Aktivitas Warga Manado kembali Normal

Nuriadin Gumeleng.(MI/Taufan)

AKTIVITAS warga Kota Manado, Sulawesi Utara, dilaporkan kembali normal pascagempabumi berkekuatan Magnitudo (M) 7,3 yang mengguncang wilayah tersebut pada Kamis (2/4) pagi. Meski sempat memicu kekhawatiran, denyut nadi perekonomian dan mobilitas masyarakat mulai pulih.

Juru Bicara Basarnas Manado, Nuriadin Gumeleng, mengonfirmasi bahwa situasi di lapangan saat ini sudah kondusif. Namun, pihaknya masih terus melakukan pendataan mendalam untuk memastikan seluruh dampak kerusakan dan korban terdampak terakomodasi dengan baik.

Laporan Korban dan Kerusakan Bangunan

Berdasarkan data sementara yang dihimpun Basarnas, gempa tersebut memakan korban jiwa dan luka-luka. "Untuk korban saat ini terdata dua orang. Satu orang meninggal dunia dan satu lainnya mengalami luka-luka," ujar Nuriadin.

Baca juga : Gempa Sulawesi Utara: Tsunami Kecil Terdeteksi, Rumah Ibadah Rusak

Selain korban jiwa, kerusakan infrastruktur juga mulai teridentifikasi. Salah satu bangunan publik yang terdampak cukup signifikan yaitu Gedung Olahraga KONI Manado.

Update Dampak Gempa Manado: Korban Jiwa: 1 Orang Meninggal Dunia.

1 Orang Meninggal Dunia. Korban Luka: 1 Orang.

1 Orang. Kerusakan Fasilitas: Gedung KONI Manado (Rusak Sedang).

"Tadi proses evakuasi korban di gedung olahraga ini sudah dilakukan. Untuk dampak kerusakan lain masih dalam tahap pendataan oleh tim di lapangan," tambahnya.

Kondisi Terkini Masyarakat

Nuriadin menjelaskan bahwa secara umum, masyarakat Manado sudah kembali beraktivitas seperti biasa. Pusat-pusat keramaian dan jalan protokol tidak lagi menunjukkan kepanikan seperti saat guncangan terjadi pada pagi hari tadi.

Baca juga : Gempa Magnitudo 7,3 Guncang Sulut, Satu Lansia Tewas di Manado

"Aktivitas warga sudah normal," tegasnya singkat.

Data Teknis BMKG

Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa bumi berkekuatan besar mengguncang wilayah tenggara Kota Bitung, Sulawesi Utara, pada pukul 06.48 WITA.

Gempa tersebut memiliki parameter sebagai berikut:

Magnitudo: 7,3

7,3 Koordinat: 1,21 Lintang Utara dan 126,25 Bujur Timur.

1,21 Lintang Utara dan 126,25 Bujur Timur. Lokasi: 127 kilometer tenggara Bitung, Sulawesi Utara.

127 kilometer tenggara Bitung, Sulawesi Utara. Kedalaman: 18 kilometer.

Pihak berwenang mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi gempa susulan dan selalu memantau informasi resmi dari kanal BMKG maupun BNPB guna menghindari disinformasi. (I-2)