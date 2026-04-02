Usai Gempa Sulawesi Utara, Aktivitas Warga Manado kembali Normal

Headline
Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
AKTIVITAS warga Kota Manado, Sulawesi Utara, dilaporkan kembali normal pascagempabumi berkekuatan Magnitudo (M) 7,3 yang mengguncang wilayah tersebut pada Kamis (2/4) pagi. Meski sempat memicu kekhawatiran, denyut nadi perekonomian dan mobilitas masyarakat mulai pulih.
Juru Bicara Basarnas Manado, Nuriadin Gumeleng, mengonfirmasi bahwa situasi di lapangan saat ini sudah kondusif. Namun, pihaknya masih terus melakukan pendataan mendalam untuk memastikan seluruh dampak kerusakan dan korban terdampak terakomodasi dengan baik.
Berdasarkan data sementara yang dihimpun Basarnas, gempa tersebut memakan korban jiwa dan luka-luka. "Untuk korban saat ini terdata dua orang. Satu orang meninggal dunia dan satu lainnya mengalami luka-luka," ujar Nuriadin.
Selain korban jiwa, kerusakan infrastruktur juga mulai teridentifikasi. Salah satu bangunan publik yang terdampak cukup signifikan yaitu Gedung Olahraga KONI Manado.
"Tadi proses evakuasi korban di gedung olahraga ini sudah dilakukan. Untuk dampak kerusakan lain masih dalam tahap pendataan oleh tim di lapangan," tambahnya.
Nuriadin menjelaskan bahwa secara umum, masyarakat Manado sudah kembali beraktivitas seperti biasa. Pusat-pusat keramaian dan jalan protokol tidak lagi menunjukkan kepanikan seperti saat guncangan terjadi pada pagi hari tadi.
"Aktivitas warga sudah normal," tegasnya singkat.
Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa bumi berkekuatan besar mengguncang wilayah tenggara Kota Bitung, Sulawesi Utara, pada pukul 06.48 WITA.
Gempa tersebut memiliki parameter sebagai berikut:
Pihak berwenang mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi gempa susulan dan selalu memantau informasi resmi dari kanal BMKG maupun BNPB guna menghindari disinformasi. (I-2)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved