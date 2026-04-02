Gempa Magnitudo 7,3 Guncang Sulut, Satu Lansia Tewas di Manado

Headline
GEMPA bumi berkekuatan besar dengan magnitudo 7,3 mengguncang wilayah Sulawesi Utara pada Kamis (2/4/2026) pagi. Peristiwa ini mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan luka-luka di Kota Manado.
Berdasarkan laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa terjadi pada pukul 06.48 Wita. Pusat gempa terdeteksi di koordinat 1,21 Lintang Utara dan 126,25 Bujur Timur, tepatnya sekitar 127 kilometer tenggara Bitung dengan kedalaman dangkal 18 kilometer.
Dampak guncangan hebat tersebut menyebabkan jatuhnya korban di Kota Manado. Seorang perempuan lanjut usia (lansia) bernama Deice Lahia, 69, dilaporkan meninggal dunia.
Korban mengembuskan napas terakhir setelah tertimpa reruntuhan bangunan Gedung Olahraga (GOR) milik KONI Manado yang berlokasi di Kecamatan Sario. Saat ini, jenazah korban telah dievakuasi oleh petugas ke rumah sakit setempat.
Selain korban jiwa, satu warga lain dilaporkan mengalami luka berat berupa patah kaki. Korban tersebut mengalami cedera setelah nekat meloncat dari lantai atas bangunan toko saat mencoba menyelamatkan diri ketika guncangan terjadi.
Pihak Basarnas Manado mengonfirmasi ada dua korban akibat bencana ini. Juru Bicara Basarnas Manado, Nuriadin, menyatakan bahwa tim di lapangan telah melakukan penanganan terhadap para korban.
"Iya benar, ada dua korban. Satu orang meninggal dunia dan satu lainnya mengalami luka-luka," ujar Nuriadin dalam keterangannya, Kamis (2/4).
Hingga saat ini, Basarnas Manado bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Utara masih terus melakukan pendataan terkait dampak kerusakan bangunan maupun fasilitas umum lain di wilayah terdampak, khususnya di Kota Manado dan Kota Bitung.
|Waktu Kejadian
|Kamis, 2 April 2026 | 06.48 WITA
|Magnitudo
|7,3 SR
|Pusat Gempa
|127 km Tenggara Bitung, Sulut
|Kedalaman
|18 Kilometer
Warga diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi gempa susulan dan selalu mengikuti arahan resmi dari BMKG serta otoritas setempat. (I-2)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved